Primar din România, în vizorul ANI! Ce conflict de interese ar fi făcut

Este vorba despre primarul municipiului Turda, Octavian Cristian Matei (PNL), care este acuzat de ANI de conflict de interese administrativ. Edilul ar fi făcut un contract pe primărie cu avocatul pe care l-a avut și el angajat, anunță Agenția Națională de Integritate (ANI)

"Incidente de integritate - 4 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010. Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate sau conflictul de interese de natură administrativă, în cazul a 4 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:



MATEI CRISTIAN OCTAVIAN, Primar al Mun. Turda, Jud. Cluj. CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV. În perioada exercitării mandatului de primar (2020 - 2024), a semnat la data de 17 februarie 2022 un contract de asistenţă juridică încheiat între Primăria Municipiul Turda şi o societate civilă de avocaţi cu care persoana evaluată, în calitate de persoană fizică, a încheiat anterior, un contract de asistenţă juridică.



Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 228, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019, coroborat cu prevederile art. 70 şi art. 71 din Legea nr. 161/2003", conform ANI.

Alte trei cazuri în atenția ANI

De asemenea, Instituția a anunțat luni alte trei situații de incompatibilitate și conflict de interese, în cazul a trei consilieri locali din Constanța, Vaslui și Satu Mare.





"STAN LINICA, Consilier local în cadrul C.L. al Mun. Mangalia

INCOMPATIBILITATE



Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 27 iunie 2021, întrucât, exercită simultan cu funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Mangalia şi o funcţie de conducere în cadrul unui partid politic.



Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 187, alin. (1) şi alin. (13) şi art. 178, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 95/2006.



De asemenea, menţionăm faptul că la data de 13 aprilie 2023, Agenţia Naţională de Integritate a constatat şi conflictul de interese administrativ în cazul lui STAN LINICA, întrucât, În calitate de consilier local a participat la deliberarea şi adoptarea unor Hotărâri ale C.L. prin care au fost alocate sume de bani din bugetul local către o asociaţie de utilitate publică. Printre membrii fondatori ai acestei Asociaţii se află şi o organizaţie al cărei preşedinte este persoana evaluată, precum şi o societate la care soţul şi fiul acesteia, deţin calitatea de unic asociat şi administrator. Prin adoptarea acestor Hotărâri ale C.L. s-a creat un avantaj patrimonial pentru aceste două entităţi.



Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 228, alin.(1), lit. a), b) şi f) din O.U.G. nr. 57/2019.



BALAJ TOADER, Consilier local în cadrul C.L. al Com. Racşa, Jud. Satu Mare

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV



În perioada exercitării mandatului de consilier local, a participat la adoptarea unor Hotărâri ale C.L. Racşa privind aprobarea unor protocoale de colaborare între comuna Racşa şi o Asociaţie în cadrul căreia fiul acestuia deţine calitatea de membru, în vederea organizării unor evenimente.



Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70 din Legea 161/2003 şi prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019.



SCURTU ION, Consilier local în cadrul C.L. al Com. Puieşti, Jud. Vaslui

INCOMPATIBILITATE



S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 01 ianuarie 2021 - 01 februarie 2023, întrucât, a exercitat simultan cu funcţia de consilier local şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul de specialitate al primarului com. Puieşti, jud.Vaslui. Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 88, alin. (1) lit. c) din Legea nr. 161/2003 coroborat cu prevederile art. 227 din O.U.G. nr. 57/2019".

Au fost anunțați privind declanșarea procedurilor făcute de ANI





"Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.



Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.



Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:



- art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia "Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative".



- art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia "Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public."



- art. 88, alin. (1) lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia "Funcţia de consilier local () este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv (...)"



- art. 227 din O.U.G. nr. 57/2019, potrivit căruia "Regimul incompatibilităţilor aplicabil funcţiei de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean, consilier local şi consilier judeţean, după caz, este cel prevăzut în cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare";



- art. 228, alin. (1), lit. a) şi b) din O.U.G. nr. 57/2019, potrivit căruia "Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv; b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligaţii; (...)";



- art. 178, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia "Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu: f) exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control ale unui partid politic, atât la nivel naţional, cât şi la nivel local;



- art. 187, alin. (1) şi alin. (13) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia "(1) În cadrul spitalului public funcţionează un consiliu de administraţie format din 5-8 membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare şi funcţionare a spitalului. (13) Dispoziţiile art. 178 alin. (1) lit. f) referitoare la incompatibilităţi, ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese şi ale art. 178 alin. (5) se aplică în mod corespunzător şi membrilor consiliului de administraţie. Nerespectarea obligaţiei de înlăturare a motivelor de incompatibilitate sau de conflict de interese apărute ca urmare a numirii în consiliul de administraţie are ca efect încetarea de drept a actului administrativ de numire în funcţie a respectivului membru al consiliului de administraţie.;



"Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (...) încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective (...)".



"Persoana (...) faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică (...) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului".



Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare", conform unui comunicat al ANI, citat de Agerpres.

