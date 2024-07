Prima apariţie publică a prinţesei Anne după externare - Video în articol

Îmbrăcată într-un taior gri, purtând o pălărie de culoare închisă, fiica Elisabetei a II-a, în vârstă de 73 de ani, a asistat la o competiţie desfășurată în Gloucestershire, de o asociaţie ecvestră pentru persoane cu handicap, Riding for the Disabled Association. Prinţesa este fostă călăreaţă de înalt nivel, patronează asociaţia din anul 1971 şi este preşedinta acesteia din anul 1986, transmite Agerpres, care citează AFP.

