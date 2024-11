Prima apariție a lui Joe Biden și Kamala Harris, după înfrângerea zdrobitoare în fața lui Donald Trump - Video în articol

Cei doi au participat, luni, la marcarea Zilei Veteranilor, consemnează AFP. Ceremonia de la cimitirul naţional Arlington, de lângă Washington, a constituit şi prima apariţie publică a Kamalei Harris după discursul ei de acceptare a înfrângerii, de miercuri.

La festivitate au luat parte de asemenea Prima Doamnă a SUA, Jill Biden, soţul Kamalei Harris, Doug Emhoff, precum şi secretarul apărării şi secretarul de stat, Lloyd Austin şi Antony Blinken. Partidul Democrat îşi pune întrebări privind motivele reculului suferit la alegerile de marţi - când a pierdut controlul atât asupra Casei Albe cât şi al Senatului şi este de aşteptat de asemenea un eşec în Camera Reprezentanţilor.

Video

???????? — WATCH: Moments ago, President Biden lays wreath at Arlington Cemetery with VP Kamala Harris for Veterans Day.



pic.twitter.com/UC576gSCsi