Prigojin eliberează pușcăriașii care au luptat în Ucraina. "Nu beți, nu consumați droguri, nu violați bărbați, purtați-vă bine" - Video

O nouă înregistrare îl arată pe fondatorul grupului de mercenari Wagner, Evghenii Prigojin, eliberând primul lot de foști pușcăriași trimiși la luptă în Ucraina, după ce și-au încheiat cele șase luni de serviciu, potrivit agenției de știri de stat ruse RIA Novosti.



Pe filmare Prigiojin este văzut adresându-se condamnaților recrutați pentru a servi în armata sa de mercenari. El emite, de asemenea, un avertisment cu privire la viitorul lor comportament criminal.



"Nu beți, nu consumați droguri, nu violați bărbați, purtați-vă bine", le-a spus Prigojin.

Trupele Grupului Wagner au jucat un rol din ce în ce mai important în războiul din Ucraina, mulți mercenari fiind recrutați din închisorile rusești, potrivit The Wall Street Journal.

Prigozhyn releases the first convicts from Wagner. He calls ex-prisoners real warriors and gives them instructions about how to behave in society, "don't rape, don't take drugs...". pic.twitter.com/iG3ALiXU2k