Președintele Zelenski îl critică pe premierul Modi pentru îmbrățișarea președintelui Putin - VIDEO

Președintele Zelenski l-a criticat marți pe premierul indian Narendra Modi pentru îmbrățișarea liderului rus Vladimir Putin la Moscova în ziua în care forțele Kremlinului au bombardat un spital de copii din Kiev.

„Este o dezamăgire uriașă și o lovitură devastatoare pentru eforturile de pace să îl vezi pe liderul celei mai mari democrații din lume îmbrățișându-l pe cel mai sângeros criminal din lume la Moscova într-o astfel de zi”, a scris Zelenski, referindu-se la atacurile mortale rusești.

Modi a sosit luni la Moscova pentru o vizită de stat de două zile, fiind prima sa vizită în Rusia de când aceasta a început invazia la scară largă a Ucrainei în februarie 2022.

Foto: Agerpres

Într-un clip video care a devenit viral luni seara, Modi a coborât dintr-o mașină, a urcat câteva trepte pentru a-l întâlni pe Putin și l-a îmbrățișat călduros pe președintele rus.

And once again, Western analysts got it wrong when they said that there won’t be a hug between Putin and Modi this time. They know and understand these dynamics too little.#Velsig #geopolitics pic.twitter.com/DTZEJU68YY