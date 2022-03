Președintele Volodimir Zelenski a fost ilustrat pe coperta revistei New Yorker / FOTO

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost ales pentru coperta ultimei ediții a revistei New Yorker.

Ilustrația îl înfățișează pe Zelensky stând singur pe un fundal de explozii. El este îmbrăcat în haine militare și flutură steagul Ucrainei în timp ce se uită spre vest.

Revista a spus că ilustrația de copertă, de Barry Blitt, se numește „Reziliență”, potrivit BBC.

