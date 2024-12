Președintele Coreei de Sud își cere scuze pentru legea marțială, dar refuză să demisioneze înaintea votului de destituire

Yoon a spus că nu caută să se sustragă responsabilităţii juridice şi politice pentru decizia sa de a declara legea marţială pentru prima dată în Coreea de Sud după 1980, afirmând că decizia lui s-a născut din disperare.



Alocuţiunea sa către naţiune a fost prima apariţie publică de când şi-a anulat decretul privind instituirea legii marţiale miercuri, la doar şase ore după ce fusese emis şi după ce parlamentarii i-au sfidat decizia şi au votat împotriva decretului.

"Îmi pare foarte rău şi aş dori să cer scuze sincere cetăţenilor care au fost şocaţi"

"Îmi pare foarte rău şi aş dori să cer scuze sincere cetăţenilor care au fost şocaţi", a declarat Yoon într-un discurs televizat către naţiune, în timpul căruia a făcut şi o plecăciune.



"Las la latitudinea partidului meu să ia măsuri pentru a stabiliza situaţia politică în viitor, inclusiv problema mandatului meu", a spus el.



Han Dong-hoon, liderul Partidului Puterea Poporului (PPP) al lui Yoon, a declarat după discurs că preşedintele nu mai este în măsură să-şi îndeplinească îndatoririle publice şi că demisia sa este acum inevitabilă.



Han afirmase vineri că Yoon este un pericol pentru ţară şi că trebuie înlăturat rapid de la putere, sporind astfel presiunea asupra acestuia pentru a demisiona, chiar dacă cei mai mulţi membri ai PPP s-au opus destituirii lui.

Han urma să se întâlnească sâmbătă cu prim-ministrul Han Duck-soo, a relatat agenţia de presă locală Yonhap. Conform Constituţiei, dacă Yoon demisionează sau este pus sub acuzare, atunci prim-ministrul, numit de Yoon, devine preşedintele interimar al Coreei de Sud.



Adunarea Naţională urmează să voteze la ora locală 17:00 (08:00 GMT) moţiunea de destituire. Pentru demiterea preşedintelui este necesară o majoritate calificată de 200 de deputaţi din 300. PPP-ul preşedintelui Yoon are 108 deputaţi, iar opoziţia are 192. Prin urmare, aceasta ar trebui să-şi ralieze cel puţin opt deputaţi din tabăra prezidenţială pentru a câştiga, notează AFP.

Unii membri ai PPP l-au îndemnat pe Yoon să demisioneze înainte de vot

Yoon a provocat o undă de şoc marţi seara, când a acordat armatei puteri de urgenţă extinse pentru a eradica ceea ce el a numit "forţe anti-statale" şi a-i învinge pe adversarii politici obstrucţionişti.



Unii membri ai PPP l-au îndemnat pe Yoon să demisioneze înainte de vot, afirmând că nu doresc repetarea procedurii de destituire din 2016 a preşedintei de atunci, Park Geun-hye, care a părăsit funcţia după luni de proteste în urma unui scandal de trafic de influenţă. Căderea sa a provocat o implozie în partid şi o victorie a liberalilor în alegerile prezidenţiale şi generale.



În scene care amintesc de acele proteste, mii de manifestanţi cu lumânări în mână s-au adunat în faţa parlamentului vineri seara, cerând destituirea lui Yoon. Mai multe manifestaţii sunt aşteptate sâmbătă, înainte de vot.



Procurori, poliţia şi Biroul de investigare a corupţiei pentru înalţi funcţionari au lansat anchete împotriva lui Yoon şi a altor înalţi funcţionari implicaţi în emiterea decretului legii marţiale, încercând să adauge şi acuzaţii de insurecţie şi abuz de putere.



Infracţiunea de orchestrare a unei insurecţii în Coreea de Sud se pedepseşte cu moartea sau cu închisoare pe viaţă, cu sau fără muncă silnică, notează Reuters, potrivit Agerpres.

