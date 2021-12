Preşedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, vizat de o nouă anchetă

Un judecător de la Tribunalul Suprem Federal (STF) din Brazilia a ordonat vineri deschiderea unei alte anchete împotriva preşedintelui Jair Bolsonaro pentru difuzarea de informaţii false într-un videoclip care leagă vaccinul anti-COVID-19 de boala SIDA, notează AFP.



Decizia judecătorului Alexandre de Moraes, membru al celei mai înalte instanţe a justiţiei braziliene, răspunde unei solicitări a comisiei senatoriale care, în octombrie, l-a acuzat pe şeful statului că ar fi comis infracţiuni grave în timpul pandemiei, adăugându-se altor cinci anchete deschise împotriva lui Jair Bolsonaro, până în prezent fără rezultat, scrie Agerpres.

Videoclipul în cauză, retras de pe platforme





Obiectul acestei noi anchete: o înregistrare video în care preşedintele de extremă-dreapta citează presupuse rapoarte oficiale ale guvernului britanic care "sugerează" că persoanele complet vaccinate împotriva coronavirusului dezvoltă boala SIDA "mult mai repede decât se aştepta".



Această informaţie a fost dezminţită de guvernul britanic pe lângă serviciului de fact-checking al AFP şi de către Societatea braziliană pentru boli infecţioase, printre alte organizaţii medicale.



Videoclipul a fost retras de pe Facebook, Instagram şi YouTube. De asemenea, platforma video a decis să suspende o săptămână canalul lui Jair Bolsonaro.



În august, STF a decis să deschidă o anchetă împotriva lui Jair Bolsonaro pentru infracţiunile de "calomnie" şi "instigare la crimă" într-un caz legat punerea sub semnul întrebării a sistemului de vot electronic din Brazilia.



Preşedintele este vizat şi de alte anchete pentru a se stabili dacă a interferat, în dosare în care sunt implicaţi membri ai familiei sale, cu poliţia federală sau pentru că a difuzat pe reţelele de socializare un raport al poliţiei - sub sigiliu - privind un presupus atac asupra sistemului electoral.



Cu mai puţin de un an înainte de alegerile prezidenţiale, cota de popularitate a liderului în vârstă de 66 de ani nu a fost niciodată atât de scăzută.