Premiera spectacolului „Cenușăreasa“ la Teatrul Excelsior, vineri, 24 septembrie

Teatrul EXCELSIOR prezintă, vineri, 24 septembrie, ora 19:00, premiera spectacolului Cenușăreasa – o adaptare muzicală a basmului omonim, semnată Eduard Petru Jighirgiu, cu participarea coregrafului Edi Stancu. Veți descoperi o versiune surprinzătoare a Cenușăresei, care explorează ludic fiecare personaj și detaliu al poveștii în crearea unui spectacol care va bucura întreaga familie.

Eduard Petru Jighirgiu, regizor: „Dacă reușești să pătrunzi dincolo de aparențe, poți descoperi lucruri fascinante. Unul dintre elementele importante de la care am pornit spectacolul a fost muzica. Am transformat povestea într-un musical. Atunci când am compus-o și orchestrat-o, am folosit un mix de instrumente clasice și moderne. Știu că acesta va fi unul dintre atuurile spectacolului. Este o modalitate foarte frumoasă de a aduce o poveste clasică în timpurile noastre. Apoi, am mizat foarte mult pe o trupă de actori extrem de talentați și cu o poftă de joacă nebună. Ce veți vedea pe scenă? Un spectacol care va bucura copiii de la 5 la 100 de ani!”

Edi Stancu, coregraf: „Muzica si dansul dau o notă unică și memorabilitate poveștii. Acțiunea este mai dinamică si surprizătoare în pași de dans. Am o plăcere deosebită în a lucra cu actorii Teatrului EXCELSIOR pentru că sunt foarte talentați si îndrăgostiti de munca lor. Teatrul este cel mai provocator mod de exprimare pentru că, odată spectacolul început, nu există «duble», nu se schimbă unghiul de filmare, nu există prompter, nu există moderator. Sunt doar actori în fața dumneavoastră. Veniți să vedeți musicalul «Cenușăreasa», o poveste clasică într-o abordare contemporană, pe o muzică de excepție și o coregrafie ce vă va surprinde la fiecare pas!”

Cenușăreasa, una dintre cele mai îndrăgite povești din toate timpurile, își dezvăluie farmecul pe scena Teatrului EXCELSIOR într-un spectacol care ne amintește să nu renunțăm niciodată la visurile noastre și să credem în ele cu adevărat, oricât de „imposibil” de împlinit ar părea. Uneori, fericirea poate fi mai aproape decât credeam, poate chiar la… un pantof pierdut distanță. Așadar, pregătiți-vă de bal!

Distribuția

Cenușăreasa: Alexandra Giurca | Mama: Adriana Drăguț Jighirgiu | Drizella: Oana Predescu | Anastasia: Andreea Hristu | Prințul: Alex Călin | Ministrul: Doru Bem | Regele: Radu Micu | Zâna: Ana Udroiu | Jaq: Dan Clucinschi | Gus: Mihai Mitrea | Rosy: Raluca Botez | Bob: Mircea Alexandru Băluță | Rolph: Alex Popa

Regia și muzica originală: Eduard Petru Jighirgiu | Decorul și costumele: Anca Pancu și Adina Gherghiceanu | Coregrafia: Edi Stancu | Pregătirea muzicală: Ana Cebotari |

Light design: Costi Baciu și Cristian Niculescu | Video design și video mapping: Cristian Niculescu & Retina Studio | Asistent regie: Adriana Drăguț Jighirgiu

Măsuri de protecție

În conformitate cu normele de protecție sanitară în vigoare, accesul la spectacolele Teatrului EXCELSIOR este permis numai pe baza certificatului de vaccinare, a rezultatului negativ al unui test COVID-19 sau a documentului care atestă existența anticorpilor ce protejează pentru o anumită perioadă persoanele vindecate de COVID-19. Purtarea măștii de protecție este obligatorie pe întreaga durată a spectacolului, în toate spațiile din interiorul teatrului.

Spectatorii sunt rugați să săsească la teatru cu 30 de minute înainte de începerea spectacolului pentru a permite efectuarea verificărilor necesare.