Predoiu, replică pentru Lasconi: Ideea pe care o lansează este periculoasă pentru credibilitatea instituțiilor pe care vrea să le reprezinte

"Cum îi răspundeți, dacă credeți că trebuie să îi răspundeți?", întreabă Bogdan Chirieac.

"Mi-ar fi simplu să răspund. Îmi pare rău să răspund, dar nici subiectul acesta nu-l cunoaște. Nici materia asta n-o cunoaște", spune Cătălin Predoiu.

"Poate că e bine să nu știe nimic din aceste subiecte, fiindcă poate să acumuleze. Odată ajunsă la Cotroceni, va acumula aceste informații", adaugă, ironic, Bogdan Chirieac.

"Mie mi-e simplu să răspund și doamnei respective și altora care mistifică o declarație importantă pe care cred că am făcut-o aici, la dumneavoastră, în care am spus că dacă nu facem ceva, pierdem lupta cu drogurile. (N.r., Declarația) s-a transformat în cu totul altceva.

Dar, în general, sunt oameni care nu cunosc subiectul și nici nu-s obligați să-l cunoască. Poate singura obligație ar fi să întrebe. Adică aș accepta oricând genul de întrebare: Dom'le, faci ceva? Asta da.

Asta orice cetățean mă poate întreba (...). Sunt dator să răspund la asta. Dar afirmații de genul acesta, fără niciun fel de... Mă rog, trecem peste", menționează Cătălin Predoiu.

Bilanțul ministerului de Interne

"Mie mi-e simplu să fac apel la cifre: în mandatul meu, eu am pornit 1200 de operațiuni antidrog. De când am preluat mandatul și până azi. Sunt multe, sunt puține, nu știu. Atât am făcut. Legați-mă pentru asta.

În urma acestor operațiuni, peste 5.000 de persoane au fost scoase din rețele de trafic de droguri. Sute de rețele destructurate. 5.000 de oameni (...) mai exact, 5.180", spune Cătălin Predoiu.

Bilanțul prezentat la DC News de ministrul de Interne e următorul: "4.250 de percheziții domiciliare, 2.180 de persoane reținute, 2.000 de persoane arestate, 400 se află sub control judiciar, 71 de grupuri destructurate. Deci sunt oameni care nu mai fac trafic de droguri, acum își caută avocați să-și rezolve problemele juridice. Sau, mă rog, execută ce au de executat.

Asta-i bilanțul simplu. Pot să am aici 10 pagini cu tot ce am făcut, structurat, sintetizez: în primul rând, am alocat fonduri pentru foaia de parcurs antidrog europeană. Peste 500 de milioane de lei. E mult, e puțin, nu știu. Atât am stors bugetul, de pe unde am putut (...).

Am echipat cu tot ce au nevoie, am suplimentat cu peste 200 de posturi, am făcut zeci de training-uri, de pregătiri, inclusiv cu Europol, Interpol, am cerut aparatului (n.r., de stat) să lucreze integrat, am desfășurat politici de prevenție, prin Agenția Națională Antidrog - avem cifre impresionante cu privire la consultații, la campanii de comunicare, am făcut chiar mai mult decât atât.

Am lansat în minister (și mă bucur că toți colegii au răspuns pozitiv) un plan de siguranță școlară, care înseamnă nu numai patrule în jurul școlilor (...). Înseamnă comunicare cu elevii, înseamnă comunicare cu profesorii (...).

Vrem să informăm, să prevenim elevii cu privire la gravitatea acestor lucruri, deși nu e asta obiectul de activitate principal al ministerului de Interne. Poliția Română, Jandarmeria, Poliția de Frontieră, ANA, Agenția Națională de Trafic de Împotriva Traficului de Persoane, desfășoară aceste acțiuni structurat, planificat, cu cifre care sunt peste multe poliții din Europa, de peste un an de zile.

Deci, ideea (că intru într-un alt domeniu aici) pe care o lansezi cu atâta nonșalanță, că nu s-a făcut nimic, este periculoasă, în primul rând, pentru credibilitatea instituțiilor pe care pretinzi că vrei să le reprezinți. Sau pentru care pretinzi că vrei să lucrezi.

Doi la mână, e periculoasă pentru ideea de om politic integru și corect, care spune adevărul: când e bine, e bine, când nu-i bine, nu-i bine. Dar nu spui când nu e bine, că e bine, și când totuși se face ceva, spui că nu se face nimic.

