Povestea motanului din Bucea, furat de soldații ruși. Max a fost dus în Belarus, dar s-a întors la stăpâni după 80 de zile. "M-am încăpățânat să cred că trăiește"

Max este un motan din Bucea, Ucraina. El a fost furat de ruși și dus în Belarus, în timpul ocupației ruse. Din fericire însă, felina a ajuns din nou la stăpâni, după 80 de zile, scrie Focus.ua.

Invadatorii ruși au ocupat Bucea la scurt timp după invadarea Ucrainei. Orașul a fost jefuit, bombardat cu rachete și sute de localnici au fost uciși. Dar acum Bucea revine la viața normală, iar ediția publicația Dumskaya de la Odesa a reușit să afle o poveste care s-a încheiat cu bine pentru toți eroii.

Cum a rămas motanul singur în fața soldaților ruși

Motanul Max a rămas singur în Bucea deoarece stăpânii nu au avut timp să-l ia atunci când fugeau din calea soldaților ruși. Odesa Alena Kukuruzka, care s-a mutat în Bucea împreună cu familia ei în urmă cu mai bine de un an, a vorbit despre povestea motanului Max, în vârstă de opt ani.

„Locuim la trei kilometri de aerodromul Gostomel, în Lesnaya Bucea (gara din fața gării Bucea – n.red.). Când au început să ne bombardeze noaptea, am căzut într-un fel de stupoare, mi-am îmbrățișat fiul și doar m-am așezat pe pat, nicăieri nu am vrut să plec. Soțul meu m-a convins. Am fost de acord că ne va duce la Zhytomyr și să ne întoarcem apoi după lucruri și pisica noastră Max. Am luat un rucsac, soțul meu era doar într-un trening . Când am ajuns la granița regiunii Kiev, am început să sune vecinii și am spus că satul este bombardat, iar trupele ruse au ajuns acolo. Ne-am dat seama că nu mai avem unde să ne întoarcem”, spune ucraineanca care locuiește acum în Cehia, cu fiul ei de un an și jumătate.

Soldații ruși s-au instalat în casa Alenei

Când Bucea a fost ocupată de soldați ruși, aceștia au ocupat și casa Alenei.



"Max are mereu boluri pline cu apă și mâncare, dar mai erau doar pentru câteva zile. Am sunat vecinii, le-am cerut să spargă geamurile, dar nu am avut timp. Rușii și-au pus transportul blindat în curtea noastră, au săpat un șanț de-a lungul gardului. La început, Max a fost văzut în sat – este singurul roșcat”, își amintește Alena.

Când Forțele Armate Ruse au fost „eliminate” din Bucea și Irpen, Alena a aflat că casa ei a fost distrusă, iar pisica a dispărut.

"Toată casă a fost distrusă și jefuită. Mobilierul a fost distrus, lucrurile personale au fost scoase din dulapuri. Totul era într-o grămadă la ieșire, probabil că urmau să le fure, dar nu avut timp. Și în camera copiilor au găsit un banner cu o grenadă. Am început să-l căutăm pe Max. Am sperat că trăiește și a fost scos de voluntari care au salvat animalele de companie.

Timp de 38 de zile m-am încăpățânat să cred că trăiește. Fără dovezi, în ciuda faptului că toată lumea a scris că în satul nostru a fost iadul.", povestește Alena.

Motanul a fost găsit de niște bieloruși care au sunat-o pe Alena

Cu toate acestea, o lună mai târziu, a primit un apel Viber din Belarus.

”Contactele tale erau pe pandantiv, nu știam dacă să sunăm sau nu, și cum vei reacționa la faptul că ești contactată bieloruși, după tot ce se întâmpla”, a spus fata care a sunat-o pe Alena.



În timpul conversației, s-a dovedit că Max a fost furat de invadatorii ruși. A călătorit cu răpitorii peste 300 de kilometri și a fugit la granița Gomel. Localnicii l-au găsit acolo și, datorită pandantivului pe care erau scrise datele proprietarilor, i-au putut contacta.

Întoarcerea lui Max la stăpânii săi a fost dificilă. Voluntarii din Belarus i-au făcut motanului un nou pașaport veterinar și un cip, l-au predat voluntarilor polonezi de la graniță, iar pisica a ajuns în cele din urmă la stăpânii săi în Cehia.

