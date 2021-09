Povestea lui Baekgu, câinele care și-a ținut stăpâna în viață timp de 40 de ore

Baekgu a fost numit, luni, primul câine de salvare onorific din Coreea de Sud. Patrupedul a jucat un rol esențial în găsirea stăpânei sale, la 40 de ore de la dispariție, scrie CNN.

Și el fusese salvat de femeie, în urmă cu trei ani, când era abandonat și atacat de un câine mai mare. „Baekgu era un câine abandonat, care a devenit parte a familiei noastre după ce l-am salvat de atacurile unui alt câine acum trei ani. Sunt foarte recunoscătoare, pare că prin gestul lui, ne-a răsplătit.”, a spus fiica femeii salvate.

Stăpâna lui Baekgu, în vârstă de 90 de ani, din Hongseong, Coreea de Sud, a fost dată dispărută pe 25 august. Fiica ei, Shim, a alertat poliția după ce, timp de câteva ore, nu a putut lua legătura cu ea.

Polițiștii au verificat imaginile de pe camerele de supraveghere ale unei ferme din apropiere și au văzut-o pe femeie plecând din localitate împreună cu Baekgu. După 40 de ore, femeia a fost găsită în mijlocul unei plantații de orez, la circa doi kilometri distanță de casă.

Ea căzuse într-o zonă umedă și nu putea să se ridice. Baekgu a fost cel care s-a asigurat că femeia supraviețuiește, ținându-i de cald în timpul ploii. De altfel, salvatorii i-au localizat după ce au detectat temperatura corpului câinelui cu o dronă cu cameră de termoviziune.

După cele 40 de ore, femeia a fost dusă la un spital și tratată pentru hipotermie. În prezent, starea ei este stabilă.

