Polonia a cerut UE să pună capăt importurilor de gaz, cărbune și petrol rusesc - o poziție care nu este susținută de alte țări ale UE

De când Rusia a invadat Ucraina, Polonia a cerut UE să pună capăt importurilor de gaz, cărbune și petrol rusești - o poziție care nu este susținută de alte țări ale UE, cum ar fi Germania. Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki a declarat în timpul summitului liderilor UE de săptămâna trecută că Polonia va fi pregătită pentru un astfel de pas „aproape imediat”.

Polonia importă aproximativ o cincime din cărbunele său – din care 75% provine din Rusia, potrivit Forum Energii. Contractul său de import de gaze cu Gazprom expiră la sfârșitul anului. Varșovia este, de asemenea, un mare importator de țiței rusesc.

Polonia a insistat anterior că va avea nevoie mai întâi de aprobarea Comisiei Europene – care are competență asupra comerțului UE – pentru a bloca cărbunele, dar a declarat marți că se va acționa singură.

„Ne dăm seama că această interdicție ar putea fi discutabilă din punct de vedere legal. Aceste îndoieli sunt justificate, dar nu putem continua să așteptăm reacția UE”, a spus Piotr Muller, purtător de cuvânt al Cabinetului de la Varșovia, relatează Politico.

El a adăugat că Varșovia este îngrijorată că va fi adusă în fața Curții de Justiție a UE pentru decizia sa.

Comisia Europeană nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

Tot marți, Varșovia a publicat o actualizare a politicii energetice naționale pentru 2040, care include măsuri de diversificare a surselor de petrol și gaze.

#Polish government has passed a bill that would ban the import of #Russian coal, said cabinet spokesman Piotr Muller.https://t.co/6WAgaFLAPT