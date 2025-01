Politicienii români, declarații "halucinante" după furtul tezaurului dacic. Elena Cristian: Olandezii se uită la noi cum s-au uitat și la Schengen

Anchetatorii urmează să intre astăzi în posesia unor documente-cheie de la Direcția pentru Cultură a Municipiului București, în cadrul investigației privind dispariția pieselor de tezaur dacic. Printre actele vizate se numără cele legate de transportul coifului de aur de la Coțofenești și al celor trei brățări dacice către muzeul din Olanda, precum și de organizarea expoziției.

În acest moment, cazul este cercetat in rem, însă, odată ce actele vor fi analizate, este posibil ca anumite persoane să fie chemate pentru audieri. Un aspect important care trebuie lămurit este lipsa unei hotărâri de Guvern care trebuia să autorizeze scoaterea acestor artefacte din țară, ceea ce ridică semne de întrebare asupra modului în care transportul a fost realizat și asupra celor responsabili.

Printre persoanele care ar putea fi chemate pentru explicații s-ar putea număra și fostul ministru al Culturii, Raluca Turcan, însă decizia finală privind audierile va fi luată de procurori după evaluarea documentelor ridicate în cursul zilei.

Elena Cristian: Sunt niște lucruri halucinante în toată această poveste

În cadrul unei intervenții la România TV, Elena Cristian, jurnalist și analist DC Business, a abordat acest subiect.

"Mie mi-a plăcut ce a spus domnul premier Marcel Ciolacu, și anume că vor lua măsuri să nu se mai întâmple. Păi, cu ce să se mai întâmple? S-au furat. Ce să mai fure? Să nu se mai întâmple astfel de situații și să nu se mai fure așa ceva poate? Este clar! Sigur că vor trebui luate măsuri pe viitor ca astfel de evenimente să nu se mai întâmple. Totuși, problema esențială este ce facem cu ceea ce s-a întâmplat deja.

În cazul acesta noi nu am rezolvat problema și vorbim de prevenție. Vorbim de prevenție după ce am pățit-o. Mai mult, am auzit-o pe Raluca Turcan făcând o declarație halucinantă. Eu nu îmi dau seama cum astfel de oameni pot fi de zeci de ani în fruntea statului român printr-un post sau altul. Dânsa a spus, parafrazând, ‘voi credeți că dacă exista hotărâre de Guvern nu se fura’? Adică, hai să încălcăm legea cu toții (nr. redacție - ironic). De ce trebuie să mai respectăm ceva în țara aceasta când rezultatul este același? Adică, pare că ne spune că tot acolo ajungem, chiar dacă știm sau nu să conducem situația.

Deci, sunt niște lucruri halucinante în toată această poveste. Sunt convinsă că multe alte aspecte încă nu au apărut în spațiul public. Din nou, o spun, doar presa este cea care încearcă să facă lumină în acest caz. Din punctul meu de vedere nu vom mai vedea acel tezaur. Cred că este topit de mult. Cred că deja trebuie să ne gândim că acele piese nu vor mai ajunge. Nu avem decât să sperăm că ne înșelăm și că poate mai există o șansă. Totuși, acum depinde care a fost și comanda lor. Poate l-au păstrat. Nu avem informații în acest sens. Măcar dacă lucrurile s-ar mișca altfel față de o anchetă administrativă, poate am afla mai multe. Repet, mie mi se pare că, din nou, suntem pe dinafară în toată această poveste. Noi, presa, am ajuns să punem toate scenariile pe masă pentru că instituțiile statului nu fac nimic. Olandezii se uită la noi cum s-au uitat și la Schengen, cum s-au uitat și la păduri, și spun ‘voi cine sunteți?’", a explicat Elena Cristian.

