PNL şi USR-PLUS se atacă în comentarii pe Facebook. Pavel Popescu, după ameninţările lui Cioloş: Devii din ce în ce mai mic

"Ştiu că PNL-ului nu îi vine să creadă că vom merge până la capăt. Ne-au subestimat și vor suporta consecințele, dacă ei cred că ne pot cumpăra cu niște funcții.

Moțiunea USR PLUS există și merge mai departe. Este scrisă de noi și este o consecință a comportamentului profund iresponsabil al domnului Cîțu. PNL va trebui să își asume ceea ce a făcut Florin Cîțu și să înțeleagă că atunci când am zis că nu girăm hoții și bătaia de joc la adresa banului public am vorbit serios. Textul moțiunii ajunge la toate partidele, inclusiv PNL, și către reprezentanții minorităților", a scris Dacian Cioloş pe Facebook.

Pavel Popescu, răspuns în comentarii pentru Cioloş

"Dacian Cioloş, devii din ce in ce mai mic. Si cand ma gandesc ca am intrat in politica pentru tine…", a scris liberalul, într-un comentariu la postarea liderului USR-PLUS.

Şi Rareş Bogdan a venit cu o replică acidă pentru Dacian Cioloş, după acuzele lansate la adresa premierului Cîţu.

"Mi-aș dori foarte mult ca domnul Cioloș, cu care ne aflăm în Parlamentul European într-o alianță pro-europeană, a valorilor europene, eu din grupul PPE, domnia sa conducând grupul Renew, votând și făcând front împotriva suveraniștilor, a extremiștilor de dreapta și extremiștilor de stânga, să explice la Bruxelles că s-a aliat cu ECR, adică cu cei din care fac parte și Alternative für Deutschland și partidul domnului Salvini. Dacă domnul Cioloș reușește să explice colegilor săi, și ai mei, că, în România, USR PLUS este aliat într-un demers de a răsturna propriul guvern.... (...), înseamnă că eu nu mai înțeleg politica. Cum va explica domnul Cioloș această alianță nefirească?“, a întrebat, la Antena 3, europarlamentarul Rareș Bogdan.

Chirieac, convins că USR-PLUS nu glumeşte cu moţiunea

"Eu cred că nu sunt numai ameninţări. Dincolo de textul acesta, care este pe lângă subiect - fiindcă, în opinia mea, nu PNDL-ul acesta este problema, programul Anghel Saligny, că doar banii ăia pot fi furaţi, dar pot fi furaţi de nişte indivizi, nu de toată lumea, nu tot programul este condamnat şi acolo ar fi trebui ca justiţia să îşi facă datoria - problema este alta aici, este controlul asupra justiţiei pe care a încercat să îl exercite USR. Din cauza asta a păţit-o Stelian Ion. De aici este şi reacţia foarte dură a USR-ului. Altminteri, sunt convins că USR-ul nu glumeşte. Am doar singură nelămurire: de ce mai stă în Guvern? De ce nu pleacă?", a declarat Bogdan Chirieac la Antena 3 (VEZI AICI ŞTIREA COMPLETĂ).