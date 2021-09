PNL Sector 1 'se delimitează complet' de inițiativa liberalului care îl contestă pe Cîțu în instanță

PNL Sector 1 a transmis, într-un comunicat de presă, că 'se delimitează complet de inițiativa unui membru al filialei de a contesta una dintre candidaturile pentru președinția Partidului Național Liberal.'

Este vorba despre liberalul Alexandru Pânișoară, membru al PNL Sector 1, care cere în instanță anularea hotărârii prin care i s-a acordat dispensă de vechime lui Florin Cîțu pentru a candida la președinția PNL, respectiv a hotărârii prin care s-a admis candidatura la președinția partidului, la Congresul din 25 septembrie.

Pânișoară cere și anularea hotărârii prin care i s-a admis candidatura ca președinte lui Cîțu.

Burduja: Am aflat din presă despre contestație

"Am aflat din presă despre această contestație. Demersul este unul strict în nume propriu, fără a fi fost consultată sau măcar anunțată conducerea PNL Sector 1. La următorul Birou Politic al PNL Sector 1 vom lua în discuție această problemă și vom lua toate măsurile statutare necesare. Toate aceste atacuri interne au ca rezultat doar afectarea imaginii Partidului Național Liberal. Facem un apel ca astfel de acțiuni să înceteze de îndată. În ceea ce ne privește, rămânem consecvenți și ne menținem poziția de neutralitate validată în forurile superioare ale filialei, poziție bazată pe principii, valori și prevederi statutare", a declarat Sebastian Burduja, președinte PNL Sector 1.

Vă reamintim că Biroul Politic al PNL Sector 1 a hotărât în unanimitate încă din luna iulie ca fiecare delegat să voteze la Congresul din 25 septembrie după propriile convingeri, filiala rămânând neutră în competiția internă pentru președinția Partidului Național Liberal, încheie comunicatul PNL Sector 1.

Rareș Bogdan, prima reacție despre inițiativa lui Pânișoară

"PNL are 243.000 de membri. Sunt şi persoane mai insolite. Domnul Alexandru Pânișoară - nu am auzit de el până astăzi - cred că vrea să devină vedetă naţională sau dorește să facă un serviciu cuiva. Nu aşa se procedează. Noi am pus în două săptămâni Congresul, este absolut normal ca membrii delegaţi ai PNL să se exprime în cadrul acestui Congres. Deja, bătălia internă din PNL a depăşit cu mult graniţele unei bătălii interne de partid. Cert este că mi se pare ciudată apariţia acum.... Domnului Pânișoară vreau să îi spun că Florin Cîțu s-a înscris în partid, iar înregistrarea cererii de înscriere s-a întâmplat. Doar pentru înregistrarea cererii era nevoie de o derogare pe care BPN a dat-o, înscrierea sa fiind conformă statutului în urmă cu cinci ani. Domnul Cîțu, pentru cei care nu ştiu, a mai fost membru al PNL în anii '90, după care a plecat în SUA la studii şi apoi a revenit în partid. Dar, repet, sunt persoane insolite, care vor să blocheze candidatura domnului Florin Cîțu", declara Rareș Bogdan, la Antena 3. (Mai multe detalii, AICI.)