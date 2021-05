Pleiadă de miniștri demisionați în Cehia, în ultimele 8 luni. Ultimul plecat din funcție a fost înlocuit de primul

Ministrul ceh al sănătăţii, Petr Arenberger, a demisionat marţi, după mai puţin de două luni de mandat, după ce a intrat în vizorul presei din cauza proprietăţilor sale imobiliare şi a altor afaceri, transmite Reuters, notând că este vorba despre al patrulea deţinător al acestui portofoliu care pleacă din funcţie în ultimele opt luni. Locul lui Arenberger va fi luat de Adam Vojtech, demis în septembrie, când situaţia epidemiei de COVID-19 s-a deteriorat puternic după perioada de vară în care restricțiile au fost relaxate.



Cu doar câteva luni înaintea alegerilor parlamentare din octombrie, opoziţia acuză politica de personal haotică a premierului Andrej Babis, comparând-o cu celebru Orologiu astronomic medieval din Piaţa Oraşului Vechi din Praga, din care îşi fac apariţia diferite figurine rotative la fiecare oră.

Un colonel de armată și-a dat demisia după ce a încălcat regulile





La vremea aceea, Adam Vojtech a fost înlocuit de un epidemiolog şi colonel de armată în rezervă, care a demisionat după ce a fost surprins într-un restaurant în timp ce încălca restricţiile antiepidemice. Roman Prymula a intrat în vizorul presei după ce a fost fotografiat părăsind un restaurant din Praga care ar fi trebuit să fie închis conform regulilor COVID-19 din acel moment, potrivit Euronews.

„Eroarea ministrului Prymula este inexcusabilă”, a scris Andrej Babis pe Twitter la vremea aceea.

Un alt ministru a fost forţat să plece din funcţie în urma unor dezacorduri cu Babis şi la presiunea preşedintelui Milos Zeman, care ceruse fără succes guvernului să achiziţioneze vaccinul rusesc Sputnik V. Astfel, președintele Miloš Zeman a cerut demiterea lui Blatný luna trecută pentru refuzul său de a folosi vaccinul rusesc fără aprobarea Agenției Europene pentru Medicamente, potrivit Politico.eu.

Ulterior, Petr Arenberger, directorul unui spital din Praga, a intrat în echipa guvernamentală la 7 aprilie, când Cehia ieşea din cel mai grav val de până acum al epidemiei de COVID-19. Luni, numărul de cazuri noi de infectare a fost de 695, faţă de vârful de circa 17.000 atins în ianuarie şi martie. Ritmul de vaccinare a ajuns la peste 80.000 pe zi, iar magazinele şi terasele restaurantelor s-au redeschis.

Probleme imobiliare pentru Arenberger





Demisia lui Arenberger s-a produs la presiunea presei care a scris despre numărul de proprietăţi imobiliare deţinute de el, dintre care una închiriată spitalului pe care îl conducea. Ministrul a intrat în atenţie şi pentru testele efectuate la clinica sa privată şi pentru vânzarea unui apartament din centrul Pragăi. Arenberger a negat că ar fi comis nereguli, iar marţi a susţinut că, probabil, o declaraţie de avere completată incorect a declanşat speculaţii.



Cehia are al doilea cel mai negru bilanţ de decese asociate COVID-19 raportat la numărul populaţiei, conform site-ului Our World in Data. Până marţi, în această ţară au fost confirmate 30.041 de decese în rândul persoanelor infectate cu SARS-CoV-2, potrivit Agerpres.