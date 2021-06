Gianni Pittella, senator în Parlamentul Italiei, fost lider al Grupului S&D din Parlamentul European și Vicepreședinte al Parlamentului European pentru două mandate, un om cu o experiență de aproape 20 de ani în politica mare de la Bruxelles și invitatul Claudiei Țapardel la DCNewsTV, a povestit despre efectele pandemiei și despre revenirea la normalitate.

Claudia Țapardel l-a întrebat pe invitatul său despre situația economică din Italia și situația pandemică de la această dată.

„Situația pandemică începe să se îmbunătățească. Sunt puține cazuri de transmitere și din ce în ce mai puțin morți. Încă sunt persoane care mor, dar din ce în ce mai puține. Mulțumită unei campanii masive de vaccinare, conduse de Guvern, avem un procent ridicat de persoane vaccinate. Și acest lucru a dus la blocarea transmiterii virusului, ceea ce permite și redeschiderea activităților economice. E minunat să vezi Roma cu turiști, e minunată să vezi țara noastră cu restaurantele, hotelurile și barurile deschise, cu fabricile deschise. Activitatea economică a început să funcționeze. Acest lucru ne încurajează să gândim că după criză se poate vedea lumina de la capătul tunelului. Este speranța noastră, lupta noastră. Vrem să alocăm fondurile oferite de Uniunea Europeană acestui măreț proiect de reconstrucție pentru o viață mai bună, pentru noi înșine, pentru fiii și nepoții noștri”, a povestit Gianni Pitella.

209 miliarde de euro de la UE

„Am primit aproximativ 209 miliarde euro, sub formă de împrumuturi cu scadență pe termen lung, precum și fonduri nerambursabile. De asemenea, sunt și alte fonduri destinate dotărilor sau investițiilor naționale. În total, avem 250 miliarde euro pe care îl vom cheltui în concordanță cu prioritățile stabilite de UE pentru asigurarea sănătății naționale, pentru reconversia, redresarea sustenabilă a economiei, pentru digitalizare, cultură, dar și pentru marile proiecte de infrastructură, în sectorul transporturilor, în special pentru infrastructura feroviară. Aceasta este marele schelet al programului. Am fost printre primele state care am prezentat planul la nivelul Comisiei Europene. Vom avea un avans de 15 la sută. Trebuie să respectăm etapele și timpul. Aceasta este problema principală, respectarea timpului pe care îl avem la dispoziție și care e impus de Comisia Europeană. Scadențele sunt între 2023 - 2026, când trebuie terminate toate proiectele. Nu este timpul să dormim, ci trebuie să acționăm, pentru că trebuie să accelerăm toate procedurile”, a mai relatat Pitella.