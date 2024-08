Pianist rus anti-război moare la închisoare după greva foamei

Anunțul morții a fost făcut chiar de către mama acestuia.Cazul este unul pe care Uniunea Europeană l-a numit un exemplu șocant de represiune politică. Moartea lui Pavel Kushnir a fost raportată prima dată de un site de știri rus vinerea trecută și confirmată luni de către mama sa, Irina Levina, pentru publicația independentă Mediazona.

Un canal de Telegram cu legături la serviciile de securitate rusești a raportat, în mai, că Kushnir a fost arestat și acuzat de incitare la activități teroriste după ce a postat materiale anti-război online.

Levina a declarat pentru Mediazona că un anchetator de la serviciul de securitate FSB i-a spus că Kushnir a murit pe 28 iulie, în timpul detenției preventive în Birobidzhan, în extremul est al Rusiei.

Nu era clar de cât timp era Kushnir în greva foamei. Levina a spus că i s-a spus că acesta era conectat la o perfuzie intravenoasă, „dar aparent nu a fost suficient” pentru a-l salva. Kushnir a fost un pianist de concert desăvârșit, care a studiat la Conservatorul Ceaikovski din Moscova.

Purtătorul de cuvânt al afacerilor externe ale UE, Peter Stano, a postat pe X că acest caz este „un memento șocant al represiunii continue a Kremlinului” și a cerut Rusiei să „respecte Constituția, să elibereze toți prizonierii de conștiință și să oprească represiunea împotriva protestatarilor anti-război”.

Russia: Pianist Pavel Kushnir accused of terrorism (= reading poems against Putin), died in detention ???? shocking reminder of Kremlin's ongoing repression.????????calls on ???????? to respect its Constitution,release all prisoners of conscience & stop repression against anti-war protesters. https://t.co/ExRNBhDv2P