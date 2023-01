Peste 50 de pasageri, uitaţi pe pista aeroportului. Avionul a luat bagajele și a decolat fără ei

Peste 50 de pasageri au fost uitaţi într-un autobuz pe pista aeroportului din Bangalore, în timp ce zborul lor a decolat spre New Delhi, informează DPA. Autoritatea indiană de reglementare în domeniul aviaţiei a cerut companiei aeriene locale Go First un raport cu privire la acest incident, transmite Agerpres.



Circa 55 de pasageri au rămas blocaţi într-un autobuz luni dimineaţa devreme, în timp ce zborul lor G8 116 a decolat, în urma unor probleme de comunicare între personalul de la sol şi echipaj, a relatat postul de ştiri NDTV.

VEZI ȘI: Un avion a rămas fără ușă în timpul zborului, iar bagajele pasagerilor au căzut din aeronavă. "Un bărbat a fost aproape zdrobit" - Video

Avionul a luat bagajele și a decolat fără ei





Pasagerii aveau cărţile de îmbarcare şi etichetele pentru bagaje, însă bagajele lor au plecat cu zborul planificat, în timp ce ei au fost lăsaţi la sol.



Un purtător de cuvânt al Go First a declarat că incidentul este în curs de investigare. Potrivit acestuia, 53 de pasageri au fost preluaţi de un zbor ulterior, operat de o altă companie aeriană, iar doi au optat pentru rambursarea preţului biletelor.

Ce s-a întâmplat apoi cu pasagerii rămași pe pista aeroportului





Pasagerii au fost transferaţi la un alt zbor spre New Delhi circa patru ore mai târziu, a relatat ziarul Times of India. Ei au fost duşi înapoi la terminal, li s-au eliberat noi cărţi de îmbarcare şi au fost nevoiţi să treacă din nou prin controlul de securitate.



Recent au existat mai multe plângeri împotriva companiilor aeriene din India, inclusiv una privind gestionarea defectuoasă de către echipaj a unui pasager beat care a urinat pe un alt pasager în timpul unui zbor Air India New Delhi-New York.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News