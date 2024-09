Peste 43.000 de permise de muncă pentru străini, anulate de Rusia

Permisele de muncă pentru străini, anulate în acest an s-au triplat față de anul precedent. Autoritățile ruse susțin că anularea acestora are legătură cu atacul de la Moscova, din martie.

Citește: ”Undeva, ceva se mișcă și în Federația Rusă”. Generalul (r) Dan Grecu, ipoteze despre atacul terorist de lângă Moscova

Peste 43.000 de brevete - permise de muncă - au fost anulate pentru străini în acest an Ministerul de Interne din Rusia, iar motivul are legătură cu atacul jihadist asupra unei săli de concert din Moscova, informează EFE, scrie Agerpres.

”De la începutul anului 2024, au fost anulate peste 43.000 de permise de muncă acordate unor cetățeni străini care nu au confirmat desfășurarea activității de muncă corespunzătoare”, a scris luni, pe Telegram, purtătoarea de cuvânt a ministerului, Irina Volk.



Permisul de muncă, cunoscut sub numele de ”brevet” în Rusia, nu este un document esențial pentru a intra în țară, dar este un document esențial pentru a rămâne o perioadă mai lungă de timp, iar revocarea acestuia obligă cetățeanul străin să părăsească rapid teritoriul rus sub pedeapsa de a fi expulzat dacă este reținut de poliție.



Conform sursei citate, numărul permiselor de muncă revocate în 2024 ”s-a triplat față de anul trecut”.



Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Interne a amintit că, potrivit legislației, un străin care primește un permis de muncă este obligat ca, în termen de două luni, să confirme că lucrează efectiv, în fața organelor locale care au emis documentul.



Această notificare poate fi făcută prin poștă, pe portalul serviciilor de stat sau la departamentele locale ale Ministerului de Interne.



”Dacă notificarea nu a fost trimisă, aceasta înseamnă că lucrătorul străin pierde permisiunea legală de a se afla și de a lucra în Rusia. În plus, impune obligația de a părăsi Rusia, iar nerespectarea acesteia poate duce la expulzarea din țara noastră”, a subliniat Irina Volk.



După atacul asupra sălii de concerte Crocus City Hall, comis în martie de patru tadjici și în care au murit 145 de persoane, Rusia și-a înăsprit politica în domeniul imigrației, cu prețul de a intra în conflict cu Tadjikistan și Republica Kârgâză, două dintre țările din care provin cei mai mulți lucrători migranți.

Aproximativ 4 milioane de muncitori străini în Rusia

Potrivit statisticilor, aproximativ patru milioane de lucrători migranți ajung în Rusia în fiecare an, majoritatea din Asia Centrală.



Președintele Vladimir Putin consideră o prioritate controlul fluxului de imigranți ilegali. În acest sens, el a propus o schimbare ”radicală” a actualei politici de imigrație și a apărat ”principiul potrivit căruia pot veni să trăiască și să lucreze în Rusia numai cei care respectă tradițiile, limba, cultura și istoria” țării.



În luna iunie, Ministerul de Interne a raportat că, în prima jumătate a anului, Rusia a deportat peste 30.000 de străini, de două ori mai mulți decât în aceeași perioadă din 2023, și a împiedicat intrarea a altor peste 100.000.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News