Pata de petrol din Siria se extinde în Mediterană. Cipru este în alertă

Autoritățile din Cipru monitorizează o scurgere de petrol care provine de la o centrală electrică de pe coasta mediteraneană a Siriei și care ar putea afecta în curând insula, scrie BBC. Presa de stat siriană a declarat săptămâna trecută că a avut loc o deversare din uzină, care se află în cadrul rafinăriei de petrol Baniyas.

Imaginile prin satelit au arătat că pata s-a răspândit spre nord de-a lungul coastei siriene înainte de a se deplasa spre vest spre Cipru. Modelarea sugerează că marți va ajunge în Peninsula Karpas, zonă controlată de Turcia.

Primul ministru al părții de nord a Ciprului, controlat de Turcia, a declarat că ia toate măsurile necesare pentru a preveni daunele, Turcia oferind asistență în această situație. Guvernul cipriot a declarat că este gata să ofere ajutor la cerere.

Guvernul Siriei a declarat marțea trecută că a avut loc o scurgere accidentală dintr-un rezervor de combustibil al centralei termice Baniyas, care se află într-o zonă a țării devastată de război. A doua zi, agenția de știri Sana, administrată de stat, a raportat că pata a ajuns în orașul Jableh, la aproximativ 20 km spre nord.

Echipele au început să curețe uleiul din zonele stâncoase de pe coastă, aplicând nisip pentru a absorbi combustibilul, de asemenea, folosind mașini care utilizează aspirația, a mai transmis Guvernul.

New satellite imagery analyisis by @EOSOrbital using Sentinel-1 indicats that the #Baniyas oil spill seems way larger than anticipated, with almost 1000km2, though visual IDing is need to see if and how big the oil sheen is h/t @HarelDan pic.twitter.com/eqDK1vdD0D