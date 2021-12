Pastilă anti-COVID, autorizată în Japonia

O comisie din cadrul Ministerului Sănătăţii din Japonia a recomandat vineri aprobarea pastilei antivirale împotriva COVID-19 fabricată de Merck & Co Inc, ca parte a planurilor prim-ministrului Fumio Kishida de a oferi noi tratamente până la finalul anului în contextul temerilor crescute privind varianta Omicron, informează Agerpres, citând Reuters.



Decizia comisiei creează premisele livrării a 200.000 de doze pe teritoriul ţării începând cu acest weekend, pe baza pregătirilor anunţate anterior de Kishida.



Japonia mizează pe tratamentele orale pentru a ţine cazurile grave şi decesele sub control în contextul temerilor apariţiei unui al şaselea val al pandemiei. Guvernul a convenit luna trecută să plătească Merck şi partenerului său, Ridgeback Biotherapeutics, circa 1,2 miliarde de dolari pentru 1,6 milioane de doze din medicamentul produs de aceştia Molnupiravir.



În plus, Kishida a anunţat săptămâna trecută un acord pentru achiziţionarea a două milioane de doze dintr-un alt medicament antiviral dezvoltat de Pfizer Inc. Iar compania farmaceutică japoneză Shionogi & Co urmează să solicite autorizarea pentru un tratament propriu, furnizând încă un milion de doze până la începutul anului viitor.

Și SUA a autorizat pastila anti-COVID în cazul unor pacienţi adulţi din grupe de mare risc





Agenţia de reglementare în domeniul medicamentelor din Statele Unite a autorizat joi pastila anti-COVID-19 fabricată de grupul Merck în cazul unor pacienţi adulţi din grupe de mare risc.



Diferite state s-au grăbit să achiziţioneze Molnupiravir, produs de Merck, după rezultate iniţiale foarte promiţătoare, dar, conform unor date ulterioare, prezentate de companie la sfârşitul lui noiembrie, medicamentul s-a dovedit considerabil mai puţin eficient decât estimarea iniţială. Franţa a anulat comanda pentru acest medicament miercuri.



Japonia a confirmat săptămâna aceasta primele cazuri de infectare cu Omicron care nu au putut fi asociate cu călători veniţi din străinătate. Cazuri de transmitere comunitară a variantei Omicron au fost depistate în oraşele vestice Osaka şi Kyoto, iar vineri a fost anunţat un caz suspect în Tokyo.

