Partidul susținut de Liviu Dragnea, primul mesaj: Cum să îndrăznești? Dacă vor fi lăsați, vom ajunge sclavi în țara noastră!

”România este devalorizată și vândută la bucată! Guvernanții au decis vânzarea României pentru a face rost de bani pentru dezmățul lor. Iohannis și Cîțu au dat dispoziție ca CEC Bank să fie vândută! La fel ca Hidroelectrica și alte companii pe care le mai deține statul român. CEC Bank vine din istorie. Istoria pe care ei vor să o șteargă! Este banca la care pensionarii români își păstrează economiile de-o viață, strânse bănuț cu bănuț, cu sacrificii și multe renunțări. Și ei vor să o vândă! Premierul Cîțu confirmă, prin ordinul dat, că singurul lui scop este să vândă România bucată cu bucată. Cum să îndrăznești să gândești, măcar, ca în plină criză economică, să vinzi acțiuni la cele mai valoroase companii cu capital românesc? Listarea CEC Bank este un atac clar la securitatea economică a României! Este un comportament anti-românesc și împotriva interesului național!

Guvernele, pe care le copiază Cîțu și hoarda lui de miniștri, își securizează resursele și rezervele naționale! Premierul României, însă, are nevoie de bani! România a ajuns la un grad de îndatorare de 50% din PIB! Cîțu și Orban au împrumutat în ultimii 2 ani cât toate guvernele post-decembriste la un loc, iar acum este din ce în ce mai greu să ne împrumutăm, iar dobânzile pe care le plătim sunt cele mai mari din Uniunea Europeană.

Legea 173/2020, care proteja companiile statului român de astfel de intenții împotriva românilor, a fost abrogată. Cîțu a confirmat! România trebuie vândută, rapid, până se trezesc românii, bucată cu bucată.

Motivele pentru care vor privatizarea CEC Bank sunt foarte clare:

- Opresc finanțarea companiilor cu capital românesc și a creditelor de dezvoltare pentru domeniul agricol și industrial;

- Emisiunile de obligațiuni vor fi înghițite de către fonduri externe.

- Fondurile de pensii, care sunt dirijate extern și care operează inclusiv pe piețele de capital, vor fi întărite tot în favoarea lor.

- Așa vor arăta că nimic din ceea ce e românesc nu se mai află sub controlul statului român.

Vânzarea ultimelor redute valoroase ale statului român este o acțiune anti românească, anti economică, împotriva a tot ceea ce înseamnă economia funcțională de piață. Dacă vor fi lăsați, vom ajunge sclavi în țara noastră!” este mesajul partidului Alianța Pentru Patrie.

Liviu Dragnea, despre noul partid

”S-a discutat foarte mult și primii care au spus că mi-am făcut partid au fost cei de la noul PSD. Prin octombrie am avut o discuție cu Codrin, care a venit des la mine și m-a ajutat enorm, și mi-a zis că el simte nevoia să sprijine apariția unui nou partid. Am zis că sunt de acord și-l voi sprijini cu toate experiența mea să se întâmple acest partid și am găsit mai mulți prieteni de-ai lui, patru oameni obișnuiți, dar cu curaj, care au devenit membri fondatori la acest partid, Codrin neimplicându-se de la început în documente pentru a nu risca să se blocheze. Partidul s-a înființat. Se numește Alianța pentru Patrie. Acum cred că lansează site-ul partidul, e făcută o aplicație pentru cei care vor să se înscrie, e un partid la început. S-a născut din lacrimi, suferință, deznădejde. (...) Acest partid nu e făcut degeaba. Unii spun că n-am voie să ocup o funcție într-un partid, eu pentru partidul ăsta voi face foarte multe lucruri. Am vorbit cu doamna avocat Flavia Teodosiu pentru a lămuri în instanță dacă am acest drept. Am depășit de mult ideea de teamă, în 2016, când lucrând la programul de guvernare și având acces la informații economice și acces la nenorocirile făcute de această putere ocultă, am spus că voi face tot ce pot ca să se dezvolte România și ca să putem destructura... această structură. Am făcut multe greșeli... de abordare, în numiri, toată lumea greșește, să zicem că am făcut eu cele mai multe greșeli. Partidul va înființa, prin decizia celor patru membri fondatori, un comitet de inițiativă, care să înceapă să construiască. E legal, e înregistrat, a ieșit fără să facă multe valuri. Acest partid nu s-a născut pentru mine. Nu mi-am înființat partid. Eu îl sprijin.” a spus Liviu Dragnea în prima apariție TV, după liberare.