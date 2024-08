PAM suspendă deplasările personalului în Gaza, după ce un vehicul ONU a fost lovit de tiruri israeliene

Unul dintre vehicilele umanitare ale Programului Alimentar Mondial (PAM) a fost lovit de tiruri israeliene, motiv pentru care PAM a anunțat, miercuri, că suspendă ”până la un nou ordin” deplasările personalului său în Gaza, relatează AFP, scrie Agerpres.



”Acest lucru este total inacceptabil și trebuie schimbat imediat. Am solicitat în mod repetat un sistem de deconflictionare funcțional în Gaza și, totuși, aranjamentele actuale au eșuat. Umanitarii nu sunt #NotATarget””, a denunțat șefa agenției ONU, Cindy McCain, pe platforma X.

