Opţiunea de gen neutru pe cardul de identitate, lege în New York. "Astăzi sărbătorim iubirea şi egalitatea"

Newyorkezii non-binari nu mai trebuie să se identifice ca bărbaţi sau femei pe documentele emise de stat, inclusiv permise de conducere şi certificate de naştere, relatează Agerpres, citând DPA.



Actul privind recunoaşterea genului ("The Gender Recognition Act"), semnat joi pentru a deveni lege de guvernatorul Andrew Cuomo la un eveniment de aniversare a 10 ani de la legalizarea căsătoriei între persoane de acelaşi sex de către New York, asigură că documentele oficiale guvernamentale în acest stat reflectă identitatea persoanelor transgender, non-binare şi intersex.



În virtutea legii, newyorkezii îşi pot identifica sexul pe baza documentelor personale de identificare emise de stat, inclusiv licenţe şi permise, cu un "X".

"Astăzi sărbătorim iubirea şi egalitatea"





"Astăzi sărbătorim iubirea şi egalitatea", a declarat Daniel O'Donnell, membru al Adunării statului New York (D-Manhattan) într-un comunicat. "La aniversarea a 10 ani a egalităţii în căsătorie, putem privi înapoi cu mândrie pentru a vedea cum acea victorie a pus bazele unui deceniu de progrese pentru a proteja şi sprijini comunitatea LGBTQ", a adăugat el.



Potrivit susţinătorilor, noua lege va face mai sigură şi mai simplă procedura de modificare a numelui sau a desemnării sexului. De asemenea, persoanele care înaintează o petiţie unei instanţe sau actualizează un document de identificare îşi vor putea atesta identitatea de gen fără a fi nevoie să aducă dovezi medicale.



"Fiecare newyorkez ar trebui să fie recunoscut drept ce este de către guvernul său", a declarat senatorul democrat Brad Hoylman (Manhattan).



"Dar astăzi încă este incredibil de greu pentru mulţi newyorkezi să obţină documentele de identitate de care au nevoie pentru a călători, pentru a găsi un loc de muncă şi chiar să meargă la şcoală. Această lege va schimba situaţia, devenind mai uşor pentru newyorkezii nonconformi, transgender, non-binari şi intersex - inclusiv minorii - să obţină acte de identitate ce reflectă cu acurateţe identitatea lor", a adăugat el.



În trecut, o schimbare de nume în New York trebuia aprobată de instanţă şi apoi publicată cel puţin o dată într-un ziar în termen de 60 de zile.

Ce prevede noua lege





"The Gender Recognition Act" protejează petiţionarii prin eliminarea cerinţei de publicare. De asemenea, face posibilă solicitarea în instanţă a schimbării categoriei de sex a unei persoane sau recunoaşterii identităţii de gen, asigurându-se confidenţialitatea solicitantului, pentru a elimina teama de represalii.



În plus, legea, ce intră în vigoare în 180 de zile, simplică procesul de modificare a certificatului de naştere şi permite utilizarea termenul "părinte" pentru prima dată.

Opţiunea "X", valabilă și în alte state





New York City permite deja persoanelor să-şi actualizeze certificatul de naştere şi să selecteze o opţiune "X" non-binară. Statul vecin New Jersey a adăugat opţiunea de gen neutru "X" pentru permisele de conducere şi cărţile de identitate în aprilie, aminteşte DPA.



Cuomo, care marchează adesea recunoaşterea căsătoriei între persoane de acelaşi sex ca fiind una dintre realizările de vârf ale mandatului său până acum, a lăudat New Yorkul ca "lider progresist" în remarcile sale făcute joi - dar fără a menţiona că Vermont, Massachusetts şi chiar Iowa au recunoscut legal căsătoria gay înainte de Empire State (porecla statului New York n.r.).



"America este o lucrare în curs de desfăşurare, dar New Yorkul se află în frunte", a declarat el. "Curajul nostru este cel ce continuă să impulsioneze schimbarea şi acel vis al egalităţii, şi ne susţine pentru a face următorul pas înainte", a notat el