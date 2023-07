Omul care trebuia să știe despre ororile din azilele groazei a dispărut. Weber, Avocatul Poporului: Știa cam tot ce se întâmpla în raza lui de acțiune / video

Un sectorist știa tot ce se întâmpla pe raza teritorială unde avea competențe. Despre acest subiect a vorbit și Renate Weber, Avocatul Poporului, la DC News.

În România, se simte lipsa sectoristului care cunoştea cetăţenii din zona lui de acţiune. O vedem și astăzi cu azilele groazei. A apărut în schimb poliţistul de proximitate, cu o arondare mult mai mare şi cu atribuţii care îl încarcă mult. El nu mai are timpul de cunoaştere necesar. Dacă avem un poliţist de proximitate care are arondaţi 10.000 de cetăţeni, cu siguranţă nu are cum să-i cunoască. Pe vremuri, era o vorbă între angajaţii MAI: „sectoristul cunoştea până şi faianţa pe care o aveai în baie”.

„Îmi pare rău că a dispărut sectoristul. Noi l-am înlocuit cu polițistul de proximitate, dar sectoristul știa cam tot ce se întâmpla în raza lui de acțiune. Sectoristul era de ajutor pentru că nu mai aveai nici atâtea dispariții de copii, chiar și copii care pleacă de acasă fără niciun motiv. Sectoristul știa și ce persoane în vârstă există, dar și ce nevoi au. Mai făcea apel la solidaritatea care exista între vecini. Mie îmi place să văd părțile bune ale instituției sectoristului”, a zis Renate Weber.

Un sectorist juca un rol important în stabilirea unei bune relații cu comunitatea pe care o servea. Interacționa cu locuitorii, răspundea la întrebări, organiza ședințe de informare și colabora cu organizațiile locale pentru a îmbunătăți siguranța și calitatea vieții în sector.

De asemenea, în multe cazuri, sectoristul se ocupa de investigarea infracțiunilor minore, cum ar fi furturi mici, vandalism sau tulburarea liniștii publice. Încerca să adune informații și dovezi pentru a rezolva cazurile sau pentru a le înainta altor departamente specializate.

Sectoristul putea primi apeluri de la cetățeni sau dispeceratele centrale pentru a răspunde la situații de urgență sau la cereri de asistență.

Sectoristul efectua patrulă pe jos sau în mașină pentru a menține siguranța și ordinea publică în cartierul său. Aceasta putea implica monitorizarea activităților suspecților, prevenirea infracțiunilor și intervenții rapide în situații de urgență.

