Noul președinte american ”va influența întreaga lume”. Bogdan Chirieac: Va afecta totul

Cele două conflicte principale care sunt urmărite de toată planeta, mai exact războiul din Ucraina și cel din Gaza, au fost, în mod inevitabil, subiecte de discuție în timpul dezbaterii dintre cei doi candidați pentru Președinția Statelor Unite. Cei doi s-au acuzat reciproc de o eventuală neimplicare în momentul în care unul dintre ei va ajunge în Biroul Oval. Kamal Harris consideră că Vladimir Putin ar fi ajuns la Kiev într-un mandat Trump, în timp ce fostul președinte spune despre candidata democraților că "urăște Israelul".

Totodată, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat miercuri că preşedinţia rusă a fost realmente nemulţumită de modul în care a fost invocat numele preşedintelui Vladimir Putin în dezbaterea electorală dintre cei doi candidaţi la Casa Albă.

Analistul Bogdan Chirieac a comentat aceste subiecte într-o intervenție la Antena 3 CNN, explicând în special importanța politicii externe americane pentru soarta celor două conflicte.

"Viziunea de politică externă a SUA este esențială pentru cele două conflicte"

"Viitorul președinte va conta enorm. Viziunea de politică externă a SUA este esențială pentru cele două conflicte. Ucraina se sprijină mult pe ajutorul oferit de SUA, iar Orientul Apropiat fără America va avea mari probleme, chiar dacă Israelul este singura democrație din zonă, un stat modern și dedicat poporului. Deci, viziunea de politică externă a SUA va influența întreaga lume. Aici vorbim de prima superputere a lumii, care a trecut cu bine peste Războiul Rece, peste prăbușirea Rusiei, și va trece, sunt convins, și peste ascensiunea Chinei. Va afecta totul viziunea Americii în privința Ucrainei sau a Orientului Apropiat. În ceea ce privește reacția lui Putin și a Kremlinului, era una de așteptat. Este o diferență uriașă de gândire între cei doi candidați, dar e campanie electorală și în SUA, să ne înțelegem. Departamentul de Stat are 75.000 de oameni, statul american are multe pârghii, iar America nu schimbă direcția de azi pe mâine. E ca un portavion uriaș care atunci când ia o curbă are nevoie de foarte mulți ani. E o navă uriașă. O navă uriașă nu schimbă direcția așa cum face un pieton, ca să spunem așa. Nu se vor produce schimbări majore, catastrofale, de azi pe mâine, indiferent cine ar veni. Numai că sprijinul pentru Ucraina poate fi diminuat sau amplificat progresiv, nu tăiat. Nu cred că nu va exista sprijin pentru Israel, fiindcă, până la urmă, este avanpostul lumii civilizate într-o zonă măcinată de conflicte. Deci, specialiștii au cuvânt de spus. Administrația americană se bazează, totuși, pe specialiști care nu sunt arondați politic", a spus Bogdan Chirieac.

