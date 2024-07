Miza alegerilor din SUA. Bogdan Chirieac: S-ar putea să avem o premieră în istoria americană

În contextul eșecului președintelui Joe Biden la dezbaterea cu fostul președinte Donald Trump, se vehiculează tot mai des faptul că este cerută retragerea lui Joe Biden din cursa pentru alegerile prezidențiale din SUA. De altfel, parlamentari democraţi au început marţi să pună sub semnul întrebării în mod public starea sănătăţii lui Joe Biden. Analistul politic Bogdan Chirieac a spus, în acest context, ce ar putea urma.

„S-ar putea întâmpla și lucrul acesta (n.r. retragerea lui Biden). Știți de ce? Pe de o parte, toată presa americană, presa mare, îi cere asta, apoi l-am văzut pe John King de la CNN, cel care a tras un semnal de alarmă, în 45 de secunde a spus totul. Mai e un fapt, America e foarte cinstită din punctul ăsta de vedere, ca să candidezi la alegerile prezidențiale ai nevoie de foarte mulți bani. Au început donatorii lui Joe Biden să dea înapoi. Ori fără fonduri, practic nu se poate candida. Deci, presiunea devine tot mai mare, după ce inițial s-a mers pe ideea: 'Nu se poate retrage, a câștigat alegerile primare în Partidul Democrat, nu mai este timp'.

Acum, ne putem aștepta la o schimbare majoră. Chestiunea cu banii este hotărâtoare. Deci, fără fonduri nu poți candida la președinția Statelor Unite ale Americii. Fondurile vin de la donatori privați. Cu tot ce s-a întâmplat, cu tot ce este, cu toate zigzagurile pe care le fac oficialii de la Casa Albă s-ar putea să avem o premieră în istoria americană: retragerea președintelui în funcție. Mai e o problemă mare: dacă nu poți candida pentru un nou mandat din motive ce țin de sănătate, poți să termini mandatul acesta prezidențial? Mai sunt șase luni de zile, e o întrebare și aceasta”, a precizat Chirieac, în direct la Antena3 CNN.

Cine ar putea veni în locul lui Joe Biden

Totodată, analistul politic Bogdan Chirieac a fost întrebat cine ar putea să vină în locul lui Joe Biden la președinția SUA.

„Orice răspuns, vă dați seama, în acest moment poate fi valabil. E vorba de guvernatorul din California, e vorba de guvernatoarea din Michigan, Michelle Obama, este foarte bine plasată, peste 50% în acest moment, numai că dânsa a spus că nu dorește să candideze. Doamna Kamala Harris a fost supusă criticilor și nu cred că va fi candidat, cel mult să exercite funcția prezidențială în următoarele șase luni de zile, deși Joe Biden nu a făcut greșeli în pandemie, în războiul din Ucraina, echipa sa a fost așa cum trebuie, nu a băgat NATO în război cu Rusia, a ajutat Ucraina foarte mult.

Deci, nu poți să spui că Joe Biden a făcut o greșeală majoră. Știți ce a mai fost, de asemenea, determinant? Faptul că a fost o scurgere de informații în New York Times, aici vorbim de monumente ale presei. La Summitul G7, Georgia Meloni l-a luat de braț pe Joe Biden, care nu mai știa unde se află. Deci, probleme din acestea de orientare în spațiu, în timp. Lucrurile astea nu aveau cum să apară decât de la nivelul cel mai înalt. G7 are loc efectiv între liderii celor șapte țări cele mai industrializate din lume. Ori de acolo a apărut și că au fost foarte multe semne de îngrijorare la adresa comportamentului lui Joe Biden la Summitul G7 și când informația asta apare în New York Times vă dați seamă ca e mai presus decât orice îndoială că nu ar fi adevărat”, a conchis Chirieac.

