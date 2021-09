Mireille Rădoi divulgă motivele pentru care BCU Carol I s-a deschis total publicului

Ediția a X-a a festivalului Strada de C' Arte a ajuns la final. Activitățile culturale propuse de către conducerea Bibliotecii Centrale Universitare Carol I, s-au dovedit foarte atractive pentru public, mii de oameni participând la zecile de evenimente desfășurate în doar patru zile.

Mireille Rădoi:

„În programul meu managerial, am avut un obiectiv cheie, să redau Bibliotecii strălucirea de giuvaer din inima Capitalei, respectiv să deschidem ușile, să aprindem luminile, să ne lăsăm descoperiți, să ieșim în întâmpinarea unui public din ce în ce mai grăbit, din ce în ce mai puțin dispus să acorde atenție sau importanță lecturii, culturii, unui act cultural de calitate. Atunci am spus că pentru a-i „ispiti” pe trecători, pe cei care ar putea să ne devină cititori, trebuie să ne facem auziți, să întindem noi mâna către public și să nu așteptăm ca el să ne bată la ușă. Ideea a fost ca cele șapte arte, știința, să iasă în stradă, să se facă văzută și auzită, cunoscută, gustată și să îmbinăm mai multe arte, ceea ce sper că am reușit.”

Programul zilei de duminică, 26 septembrie

10:30 - 11:30 - Teatrul de păpuși Licurici, Biblioteca Metropolitană București - Statuia Regelui Carol I

11:30 - 12:30 - Atelier pentru copii, Muzeul Național al Literaturii Române - Statuia Regelui Carol I

13:00 - 14:30 - Proiecție de film documentar Maria, inima României, regia și scenariu Trevor Poots, producători: John Florescu & Dan Drăghicescu, Chainsaw Film Productions - Salon Carol I

15:00 - 17:00 - Tururi ghidate în bibliotecă

15:00 - 16:00 – Lansarea albumului Zmeul, autor Ovidiu Mihăilescu (piese pentru copii pe versuri de H. Gârbea, G. Topîrceanu, E. Farago, G. Coșbuc) - Rampa de jazz și poezie

16:00 - 17:00 - Lansare carte Toamna, târziu, autor Eugen Dumitru, invitați: Ioan Cristescu și Ioan Es. Pop - Rampa de jazz și poezie

17:00 - 18:00 - Spectacol ecvestru și muzical de 10: Filimon Iordache cu Adrian Naidin & John Micu- Statuia Regelui Carol I

Notă adrese acces:

Salon Carol I - str. Dem I. Dobrescu 1, etaj 1

Aulă & Hol Aulă & Statuia Regelui Carol I - Calea Victoriei 88

Foaierul de Lectură - str. Boteanu 1, Hol Dacia

Rampa de jazz și poezie - Str. Dem I. Dobrescu 1

Vezi mai multe în video: