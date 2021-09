Mircea Rednic va fi noul antrenor al lui Dinamo

Mircea Rednic (59 de ani), ultimul antrenor care a cucerit titlul cu Dinamo, se întoarce la clubul din Șoseaua Ștefan cel Mare și îl va înlocui pe Dario Bonetti. Rednic va semna joi, 30 septembrie, un contract valabil un an, dar cu opțiune de prelungire, anunță GSP.

Tehnicianul a acceptat să preia postul de antrenor principal al lui Dinamo după o rundă de negocieri cu oficialii clubului, care a avut loc miercuri dimineață.

„Situația în care e Dinamo m-a convins să vin. Nu din cauza mea am plecat de la Dinamo. M-au chemat tot în situații dificile, am format o echipă și apoi nu mi-au prelungit contractul. Problema e că după ce am plecat eu, Dinamo a avut probleme”, a spus Mircea Rednic.

Dinamo se află pe locul 15 în clasament, cu doar 6 puncte, după 10 etape disputate. “Câinii” au înregistrat 2 victorii și 8 înfrângeri. Ultimele 7 sunt consecutive.

Rednic a precizat că are nevoie de două transferuri: „Eu sunt principalul responsabil cu transferurile în momentul ăsta. Ei au fost de acord. Dacă cineva propune un jucător bun, nu înseamnă că nu-l iau. E nevoie de un atacant și de un fundaș dreapta.”

Mircea Rednic se află la al cincilea mandat la Dinamo. El a mai fost antrenor la Rapid, FCM Bacău, Al-Nasr, Craiova, FC Vaslui, Spartak Vladikavkaz, Khazar Lankaran, Astra, Petrolul, Standard Liege, CFR Cluj, Gent, Mouscron, Al-Faisaly, Poli Iași și Farul Constanța.

Naționala Under 18 a României va participa în perioada 3-13 octombrie la Turneul celor 4 Națiuni, anunţă Federaţia Română de Fotbal. La competiţie mai participă reprezentativele similare ale Spaniei, Turciei și Portugaliei.

Selecționerul Daniel Oprescu a anunțat lista jucătorilor pe care se va baza la turneul găzduit de România.

PORTARI: Valentin Mărgărit (FC Rapid 1923), David Dincă (Farul Constanța);

FUNDAȘI: Alexandru Șuteu (Unirea Constanța), David Maftei (Farul Constanța), Robert Sălceanu (Dunărea Călărași), Ionuț Pop (C.S. Gloria Lunca-Teuz Cermei), Gabriel Niculescu (Stuttgart/Germania), Adrian Grigore (Elche CF/Spania), Ștefan Duțu (Farul Constanța), Radu Cireșoiu (Unirea Constanța);

MIJLOCAȘI: Cătălin Vulturar (Lecce/Italia), Vlasti Martinovic (Farul Constanța), Septimiu Kolbasz (Universitatea Cluj), Alin Boțogan (ACS Petrolul 52), Narcis Lăcătuș (Unirea Constanța), Denis Bujor (Farul Constanța), Alexandru Muși (FCSB), Gabriel Plumbuitu (Metaloglobus), Antonio Bordușanu (Dinamo), Ionuț Pelivan (Politehnica Iași);

ATACANȚI: Rareș Burnete (Lecce/Italia), David Palade (Torino/Italia).

