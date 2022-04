Mircea Geoană: Putin va declara o victorie pe 9 mai. Care e, de fapt, adevărul

„Suntem într-o fază decisivă a acestei părți a războiului din Ucraina. Constatăm, pe de o parte, o schimbare a modului în care conducerea militară a operațiunii din partea Rusiei se comportă față de prima etapă a asaltului împotriva Kievului. Observăm atacuri de artilerie mai susținute, o pregătire mai aproape de doctrina militară a Federației Ruse”, a spus Mircea Geoană, secretarul adjunct al NATO, marți seară, într-o intervenție telefonică la Antena 3.

„Războiul va continua, e un război probabil de durată. Continuăm să susținem Ucraina”, a subliniat Mircea Geoană.

„Declarațiile conducerii de la Moscova... se încearcă să găsească în NATO un fel de dușman universal, un fel de justificare a acestui narativ pe care îl împinge Kremlinul, în care războiul ar fi unul de apărare. E tipic rusesc! Ei atacă Ucraina, ei provoască războiul! NATO nu e în război, NATO ajută Ucraina, pentru că e normal să ajutăm”, a mai declarat Mircea Geoană. „NATO rămâne în afara conflictului!”, a mai subliniat acesta.

„Este clar că există o tensiune între comanda politică de la Kremlin, care dorește să anunțe o așa zisă victorie la parada din 9 mai, și realitățile de pe teren. De aceea anticipăm o intensificare a bombardamentelor. (...) În mod clar, Putin va declara o victorie nonexistentă pe 9 mai. Pe teren partea ucraineană își face datoria. Vom asista la un război prelungit, dincolo de 9 mai”, a spus Mircea Geoană, secretarul adjunct al NATO.

Vasile Dîncu, întâlnire cu ministrul ucrainean al Apărării: Am exprimat solidaritatea deplină a României cu Ucraina

Ministrul Apărării, Vasile Dîncu, a participat la prima reuniune a Grupului Consultativ în domeniul Apărării privind Ucraina, găzduită de secretarul american al apărării Lloyd Austin.

Vasile Dîncu susține că reuniunea Grupului Consultativ a avut pe agendă evaluarea situației de securitate din Ucraina, având în vedere continuarea ofensivei militare nejustificate și ilegale a Federației Ruse, aflată acum într-o nouă etapă.

S-a discutat despre modalitățile de continuare și intensificare a sprijinului pentru Ucraina.

Ministrul Vasile Dîncu s-a întâlnit și cu ministrul ucrainean al Apărării.

„În marja reuniunii, am avut o scurtă întrevedere cu Oleksii Reznikov, ministrul ucrainean al Apărării, prilej cu care am exprimat solidaritatea deplină a României cu Ucraina și am transmis disponibilitatea de avea un dialog constat și deschis ori de câte ori va fi necesar”, a susținut ministrul Apărării.

De asemenea, acesta a susținut că a reafirmat sprijinul necondiționat al României pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, în granițele sale recunoscute internațional, a condamnat atrocitățile comise în orașele și satele Ucrainei. Totodată, ministrul a evidențiat nevoia urgentă de deschidere și funcționare necondiționată a unor culoare umanitare.

