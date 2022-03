Mircea Geoană, explicații după anunțul lui Stoltenberg. Ce presupun grupurile de luptă trimise în România. "O veste bună"

Mircea Geoană a explicat ce presupun grupurile de luptă ale NATO care vor fi trimise în România.

"Este o decizie pe care am luat-o. Ea corespunde acestei nevoi de securitate, Federația Rusă este atât de agresivă, este firesc ca NATO să își întărească prezența militară în est. Se spune că grupul de luptă din România este cel mai avansat, va fi sub comandă franceză. Un număr de alți aliați vor contribui cu forțe. România, evident, ca țară gazdă, va contribui și ea cu forțe. Suntem în faza inițială de capabilitate a acestui grup și anticipăm ca într-un interval scurt de timp să avem deplin funcțional acest grup. Aceasta este o primă etapă, este un răspuns la situația deosebită de securitate, iar mâine la summit liderii noștri vor da instrucțiuni liderilor militari ai NATO să pregătească o prezență și mai robustă, o prezență sporită numeric, calitatea echipamentelor sporită, poliția aeriană și sistem antirachetă mai performant, mai multe avioane, mai multe nave, în general am putea spune că trecem la o altă generația a apărării pe flancul estic - apărarea avansată. Acum grupurile de luptă sunt pe făgașul cel bun.

"Nu vedem motive de îngrijorare cu privire la un conflict care să antreneze și NATO"

Ne bucurăm să avem coerență între Marea baltică și Marea Neagră, avem 4 grupuri de luptă în zona nordului, în zona Mării Baltice, vom avea acum 4 grupuri de luptă în Bulgaria, România, Ungaria și Slovacia. Suntem perfect protejați și vreau să transmit încă o dată celor de acasă că nu vedem motive de îngrijorare cu privire la un conflict care să antreneze și NATO, deși, din păcate, probabil conflictul ucrainean se va prelungi.", a declarat Mircea Geoană, într-o intervenție la Realitatea Plus.

Mircea Geoană: O veste bună!

Micea Geoană a fost întrebat și ce urmează pentru aceste țări în care NATO va trimite grupuri de luptă.

"Cred că este destul de clar că Federația Rusă nu înțelege decât un limbaj al forței, iar ceea ce facem noi pe flancul estic, inclusiv în România, nu reprezintă un motiv de preocupare, ci dimpotrivă, este un motiv de a ști că suntem protejați și cu cât este mai multă prezență NATO pe flancul estic, inclusiv în România, cu atât mai mici sunt șansele ca Federația Rusă să îndrăznească să facă ceva la adresa noastră. Este o veste bună, este o veste care ne reconfirmă justețea noastră națională când am decis să aderăm la NATO și iată că acea investiție a românilor în această alianță, acum își arată pe deplin valoarea și utilitatea.", a mai spus Mircea Geoană.

