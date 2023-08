Mircea Badea: Abia asta e principala problemă în cazul lui Vlad, șoferul drogat care a omorât doi oameni

'Am văzut toți filmulețul cu drogatul criminal, care se filma cu o colegă, tută și ea. Erau șmecheri și arătau cum au ei ceva pastile, care păreau de la farmacie. Mi-a zis și mie cineva care are informații că ar fi fost medicamente. Am văzut și la ce se folosesc. Deci, acelea nu erau niște pastile de festival, la modul de droguri făcute în laboratoare de traficanți, ci erau pastile făcute de companii farmaceutice, care se dau în sistemul medical în spețe medicale teribile. Ei, în mod evident, le-au luat din sistemul medical. Fie un medic le-a dat rețetă, fie un farmacist sau un personal medical a șutit 5 cutii, dar tot trafic de droguri se numește. Nu a investigat nici dracu, nu interesează pe nimeni!', a zis Mircea Badea.

'Dar, acolo în clip, zice ceea ce mi s-a părut caracterizant pentru diliu. Spune: Eu am atâția bani, atâtea afaceri pe numele meu, că voi nu o să câștigați banii aceștia nici dacă mâncați pateu toată viața!. Acesta este textul, asta este esența manelei: Am mașina cea mai mare și femeia cea mai tare. Nimeni nu are valoarea mea! Asta este esența manelei, bine, nu că ar mai fi ceva pe lângă esență, dar, dacă te gândești că maneaua are esență este nepotrivit. Este adevărat.', a declarat Mircea Badea.

'Criteriul de bază, să zicem că osul la manea, deși maneaua, în principiu, este nevertebrată acesta este: Am mașina cea mai mare și femeia cea mai tare. Nimeni nu are valoarea mea! Pe numele meu sunt afaceri. Eu fac bani pe lună cât nu o să faceți voi toată viața mâncând doar pateu!. Îți dai seama că ăsta nu ar fi produs una de 1 leu în viața lui, că nu avea cum, nici nu are cu ce.', a zis Badea.

'Deci, Gigel și cu o tută erau șmecheri că ei se droghează cu medicamente de la farmacie, care au o întrebuințare pe spețe teribile. Și Gigel ne spunea cum este el bogat, că are afaceri pe numele lui. Cred că problema principală a acestora nu e faptul că sunt copii de bani gata. Problema principală știți care este, în opinia mea?! Este lipsa completă de cultură! Ăștia au crescut într-o familie și într-un anturaj la care există doar un criteriu: Am bani! Și dacă ai bani, ce? Și eu sunt înalt! Ce relevanță are că eu sunt înalt și tu ai bani? Care e ideea?'

'Eu am bani și tu nu ai bani!, acesta este singurul criteriu în funcție de care discerni, presupunând că ai discernământ de la atâtea pastile și droguri pe care le cumpără, desigur, cu bani, deoarece și de aia sunt și relevanți banii pentru ei. Și apoi cumpără mașini în care se urcă drogați la volan să omoare oameni cu ele..! Acest unic criteriu, respectiv Eu am bani!, unii îl folosesc să se drogheze și să omoare oameni! Dar, în afară că ai bani, asta este tot?!', a punctat Badea.

'Și acesta fiind singurul criteriu în care discern ei în viața lor de bizari, ciudați reduși din multe puncte de vedere, precum și afectiv, nu o să vedem niciodată unul de ăsta, tot pe sistemul manelistic să spună la modul: Eu sunt tare, voi penibili! să spună: Bă, proștilor, eu am citit astăzi Frații Caramazov! Și voi ați citit doar pe WhatsApp, voi nu ați citit cât am citit eu! Nu o să vină niciodată să zică asta: Eu am ascultat azi concertul numărul 5 de pian de Beethoven! Și voi ascultați doar pe Gheboasă! Nu o să auziți asta, ci: Eu am bani și voi nu aveți! Asta mi se pare foarte important pentru că creierul, acela care e, terciul din cutia craniană, e mobilat doar cu obsesia: Eu am bani!. Nu banii în sine sunt problema. Dacă te naști în Familia Regală a Marii Britanii, clar ești de bani gata, dar, după a venit educație peste ei. În viață e un pic mai complicat decât expresia Eu am bani!', a spus Badea.

'Mulți au bani. Pentru cei mai mulți dintre ei banii nu le folosesc la absolut nimic! Vor trăi la un nivel extrem de scăzut, atât interior, cât și exterior, conducând mașini scumpe și ce mai fac ei, probabil droguri. Dacă banul rămâne singura obsesie, legitimare, pe care o ai, atunci devine o problemă. În rest, dacă s-a născut un copil într-o familie de bani gata... asta nu îl face deloc nasol, nu! A ales unde să se nască? Nu! Însă, dacă s-a născut într-o familie de primitivi care au mulți bani, foarte probabil, și el va deveni un primitiv cu bani cu acest text: Păi, tu știi câți bani am eu? Mă doare în cot de câți bani ai tu! Vrei să știi ce fac eu cu banii tăi?', a zis Badea.

'Prin urmare, lipsa de cultură, deși sună așa pretențios, nu îi zic educație, să nu știi că există un univers absolut infinit de minunății..., dar tu să simți nevoia să spui non-stop că ai bani în mica ta existență simplistă în care tu îți numeri banii, dar spune-ne ce ai mai citit? Ce ai mai vorbit cu prietenii tăi, în afară de ce să mai bagi pe nas?, a mai zis Mircea Badea, în cadrul emisiunii 'În Gura Presei', de la Antena 3 CNN.

