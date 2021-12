Mircea Badea a pățit-o! Surpriză neplăcută când a comandat niște parfumuri de pe Internet

În loc de parfumurile comandate, Mircea Badea a primit cărți. Făcuse o comandă substanțială, iar firma de curierat se pare că a încurcat coletele și a produs o mare încurcătură. Mircea Badea a povestit întâmplarea, în direct, la Radio ZU.

„Am comandat niște parfumuri pentru cadouri. Nu am avut nervi să le cumpăr din magazin, am zis să le comand pe Internet. Am făcut o comandă dodoloață pe un site. Primesc mail că s-a făcut comanda. Era luni și mi-au scris că vineri primesc comanda. Marți primesc sms că vine curierul. Cum să vină așa repede când comandasem luni noapte?! A venit curierul, nu eram acasă, a deschis ușa altcineva. Când am venit acasă, am văzut pachetul care era cam mic pentru cât comandasem, dar nu m-am atins de el. L-am lăsat să zacă acolo. Nu aveam timp și nervi să deschid pachete în acel moment. Se face joi și am desfăcut coletul. Erau patru cărți, deși comandasem parfumuri de mulți bani. Mi-au adus următoarele patru cărți: Vindecarea traumelor din trecut, Preia controlul asupra vieții tale cu ajutorul tehnicilor de dezvoltare personală din terapia EMDR, Liber să înveți - De ce eliberarea instinctului de a se juca îi va face mai fericiți pe copiii noștri, Un părinte mai bun și încă o carte scrisă de Gogol”, a spus Mircea Badea.

Ce răspuns a primit

„Am bănuit că nimeni din casă nu a comandat cărțile acestea și am sunat să întreb ce s-a întâmplat cu parfumurile. Mi-a cerut numărul AWB, m-a întrebat în ce ambalaj au venit etc. Firma de curierat cred că a încurcat comenzile, dar le-a încurcat la modul grav. Mi-a zis că lor le apare în sistem că a fost livrată comanda, apoi mi-a spus să fac poze cu cărțile”, a mai zis Mircea Badea la Radio ZU.

Nici până acum, Mircea Badea nu a intrat în posesia parfumurilor. I s-a spus că, potrivit regulamentului, rezolvarea problemei poate dura... 30 de zile. Practic, cadourile îi vin de... Paști, nu de sărbătorile de iarnă. „Între timp, am trimis pe cineva să cumpere parfumurile”, a mai spus Mircea Badea, luni după-amiază, la Radio ZU.