Mii de case din Marea Britanie vor ajunge în mare până în 2100. Valoarea totală a proprietăţilor, peste 600 de milioane de lire

Este vorba despre proprietăţi din peste 20 de sate aflate pe coasta Marii Britanii, zonă care este supusă eroziunii. Site-ul de imobiliare Rightmove a estimat valoarea acestor proprietăţi la 584 milioane de lire sterline. În total, ar fi vorba de 2200 de case din Cornwall, Cumbria, Dorset, East Yorkshire, Essex, Isle of Wight, Kent, Northumberland, Norfolk şi Sussex.

"Nivelul apelor mării creşte, ca urmare a creşterii temperaturii globale. De aceea, valuri din ce în ce mai mari lovesc coastele noastre în timpul furtunilor severe. Aceste schimbări ireversibile duc la erodarea rapidă a coastelor Marii Britanii. Nu putem construi un zic pe întreaga coastă, aşa că trebuie să pregătim comunităţile din acele zone pentru dezastrele care vor urma", a declarat Angela Terry, şefa One Home, conform Daily Mail.

"Acum, pentru aceste proprietăţi aflate în zone de risc, nu există o schemă de compensare. Proprietarilor li s-ar putea cere să îşi demoleze casele, deşi încă mai plătesc ipotecă pentru ele", a mai spus aceasta.

Ian Brennan, preşedintele organizaţiei caritabile Salvaţi Coasta Hemsby, din Norfolk, spune că peste 90 de case din această zonă vor fi înghiţite de ape în doar 25 de ani, dacă nu se ia nicio măsură. Ba mai mult, el spune că proprietarii nici măcar nu au fost informaţi asupra riscurilor atunci când au cumpărat casele.

"Oamenii sunt nervoşi. De fiecare dată când e câte o furtună, cei care locuiesc aproape de apă ar putea să îşi piardă casa", a spus el.

Probleme economice pentru Marea Britanie după Brexit. Numărul studenţilor, redus la jumătate

Numărul studenţilor din Uniunea Europeană înscrişi la universităţi britanice s-a redus la mai puţin de jumătate după Brexit, când taxele de şcolarizare practic au explodat, transmite vineri AFP, citând datele Agenţiei de statistici pentru învăţământul superior (HESA) din Marea Britanie.



Începând din 2017, primul an după referendumul prin care s-a decis Brexitul, 'a existat o scădere notabilă a înscrierilor în primul an venite din primele 10 ţări ale UE', indică HESA în studiul său publicat săptămâna trecută şi preluat vineri de cotidianul The Guardian.



Potrivit cifrelor colectate, 66.800 de studenţi din UE s-au înscris în primul an de studii de licenţă, masterat sau doctorat în anul universitar 2020/2021, însă numărul lor a coborât la 31.000 în 2021/2022, primul an universitar complet după sfârşitul perioadei de tranziţie post-Brexit.



'Această scădere semnificativă (...) poate fi atribuită modificărilor în ce priveşte taxele de înscriere', consideră HEPA, conform Agerpres.

Anterior lui 2021, studenţii din UE plăteau aceleaşi taxe de înscriere ca şi colegii lor britanici, adică maximum 9.250 de lire sterline (10.500 de euro) pe an.



Începând cu anul universitar 2021/2022, ei trebuie să plătească mult mai mult, până la 38.000 de lire pe an, în funcţie de universitate şi de regiune, scrie The Guardian.

