Midii în sos de vin, rețeta lui Cătălin Scărlătescu. Secretul unui gust desăvârșit

Midiile, aceste moluște comestibile de mare, cu corpul închis între două valve aproape triunghiulare, de culoare brună-violacee, sunt senzația verii. Preparate în sos de vin, după rețeta celebrului bucătar Cătălin Scărlătescu, acestea au un gust extraordinar. Încântă papilele gustative chiar și celui mai pretențios critic.

Renumitul chef a dezvăluit că nu există niciun secret pentru gustul desăvârșit al midiilor în sos de vin, fiindcă, în bucătărie, „ești liber să faci ce vrei”. Iată cum se prepară corect.

Midii în sos de vin, după rețeta lui Chef Scărlătescu

Cătălin Scărlătescu este unul dintre cei mai iubiți chefi din România. Născut în anul 1972, marele bucătar a crescut și a făcut școala în Constanța. Încă de mic a fost atras de bucătărie, iar cea care l-a inspirat să meargă pe acest drum a fost chiar bunica sa.

Printre rețetele renumite ale lui Scărlătescu se numără rețeta de cozonaci, rețeta de coaste la cuptor și, nu în ultimul rând, rețeta de midii în sos de vin. Pentru aceasta din urmă aveți nevoie de: midii, ulei de măsline extravirgin, usturoi verde, ardei iute, pătrunjel proaspăt, vin alb Chardonnay și sare, după gust.

Primul pas pe care trebuie să îl urmați este să căliți usturoiul zdrobit, împreună cu ardeiul iute, în uleiul de măsline. Apoi, adăugați usturoiul verde, midiile și vinul și lăsați să fiarbă sub capac. Țineți cont că este foarte important să lăsați preparatul tot timpul sub capac. La scurt timp, adăugați pătrunjelul verde tocat și puneți, din nou, capacul. Lăsați totul pe foc, până când sunt gata midiile. Cheful este de părere că timpul perfect de fierbere pentru acest preparat este de nouă minute. Se pune sare după gust.

Care este secretul lui Cătălin Scărlătescu?

Cheful Cătălin Scărlătescu spune că nu există niciun secret pentru această rețetă. El a dezvăluit că, pentru a-și cizela gustul în ceea ce privește scoicile, a mers să le încerce în lumea întreagă. A mers în Grecia, Turcia, Italia și Serbia, pentru a învăța de la bucătari cum se prepară corect midiile. Mai mult, a mărturisit că nu el a inventat această rețetă.

„Nu există secret. Prima și prima dată, atunci când mi-am dorit să fac Festivalul scoicilor (Constanța), am fugit repede la greci și am mâncat scoici de la greci, scoici de la turci, scoici de la italieni, scoici de la sârbi. Oriunde în lume găsești o porție care să…n-am inventat eu mersul pe jos, nici benzina fără plumb, nici apa din mare. Nici eu nu am inventat scoicile alea, dar le-am făcut de mic. Așa că, scoicile mele sunt pe gustul unor oameni, dar sunt alți oameni care gătesc la fel de bine ca mine scoici. Ești liber să faci ce vrei. Gastronomia îți dă libertatea să le dai și, nu știu, cu paie.”, spune Cătălin Scărlătescu.

Scărlătescu a mai adăugat că, pe vremea când s-a apucat de bucătărie, nu existau școli ca acum, fapt ce l-a determinat să învețe din greșeli.

„Eu am învățat toată viața mea doar din greșeli. Pe vremea când m-am apucat eu de bucătărie nu era școli de bucătărie interesantă și făceam din nebunie în nebunie, din ce aveam. Dar, încet încet am făcut niște rețete, le-am mai greșit, pe urmă le-am corectat și am ajuns la, nu știu, am și eu vreo 24 de mii 623 de rețete bune.”, a mai dezvăluit chef Cătălin Scărlătescu în cadrul unei emisiuni de la Antena 1, conform BZI.

