Meryl Streep, discurs emoționant la ONU: Pisicile au mai multă libertate decât femeile afgane

Meryl Streep a subliniat faptul că, după intensificarea restricțiilor impuse femeilor, animalele din Afganistan par să se bucure de mai multe drepturi.

„Astăzi, în Kabul, o pisică are mai multă libertate decât o femeie. O pisică poate sta pe treptele din fața casei sale și se poate bucura de soare, poate să alerge după o veveriță în parc”, a spus Streep într-un eveniment desfășurat la sediul ONU din New York, dedicat drepturilor femeilor afgane.

Actrița a evidențiat că, în timp ce o veveriță poate să se bucure de libertatea pe care i-o oferă un parc, „femeile și fetele din Afganistan nu mai au acces la aceste spații publice, închise pentru ele de către talibani”. Streep a descris situația drept „o suprimare a legilor naturale” și a atras atenția că ceea ce se întâmplă în Afganistan ar trebui să fie un avertisment pentru întreaga lume.

Declarațiile sale vin în contextul noilor „legi morale” introduse luna trecută de regimul taliban, care au impus restricții suplimentare asupra femeilor.

Printre noile măsuri se numără interzicerea vocilor feminine în public și interdicția ca femeile să privească în ochi bărbați care nu le sunt rude prin sânge sau căsătorie.

Aceste măsuri completează un lung șir de restricții pe care talibanii le-au impus de la revenirea lor la putere, în urmă cu trei ani. Femeile sunt obligate să-și acopere complet fețele și corpurile când ies din casă, iar accesul acestora la școli, parcuri, săli de sport și cluburi sportive este interzis. De asemenea, femeile au restricții severe în privința activităților profesionale pe care le pot desfășura.

Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, prezent la același eveniment, a subliniat că Afganistanul "nu va putea ocupa un loc de drept pe scena internațională" fără implicarea femeilor cu educație și a celor care muncesc.

FOTO: Agerpres

În replică, un purtător de cuvânt al talibanilor a declarat că „nimeni nu poate nega drepturile pe care Islamul le acordă femeilor”.

Suhail Shaheen, șeful biroului politic al talibanilor, a declarat pentru BBC că femeile sunt „parte esențială a familiei și societății” și că talibanii le „respectă profund în rolurile lor de mamă, soră și soție”, adăugând totodată că „niciodată nu le vom compara cu pisicile”.

Shaheen a susținut că, în prezent, sute de mii de femei afgane lucrează în diverse ministere și ca antreprenoare.

Totuși, numeroase țări occidentale, printre care Statele Unite și Uniunea Europeană, au criticat aspru noile legi, în timp ce talibanii le-au apărat, afirmând că acestea sunt conforme cu legea islamică Sharia.

Deși au promis în repetate rânduri că femeile vor fi readmise în școli după ajustarea sistemului educațional, până în prezent, nu au existat progrese semnificative în acest sens.

