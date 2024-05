Meci de adio 'Generația de Aur' - 'Restul Lumii', rezultat final într-o seară de neuitat pe Arena Națională / Foto - Video

Microbiștii au ocazia să îi vadă din nou pe foștii mari fotbaliși ai României. Astfel, 'Generația de Aur 1994' se va retrage cum se cuvine, în glorie, în fața a peste 50.000 de români, pe Arena Națională din București.

Amintim faptul că cea mai mare performanţă a echipei naţionale de fotbal a României s-a întâmplat în sfertul de finală de la Cupa Mondială din SUA, anul 1994. Atunci, "tricolorii" au pierdut, la loviturile de departajare cu 4-5 contra Suediei, după ce în optimi au învins vicecampioana mondială Argentina, cu 3-2.

'Generația de Aur' va 'înfrunta' o echipă formată din foști mari fotbaliști, condusă de legendarul Jose Mourinho.

Astăzi, generația de aur a fotbalului românesc se întrunește pentru o ultimă oară în meciul de retragere!



“Ultimul dans”



Echipa 'Generației de Aur'

PORTARI

Florin Prunea, Bogdan Stelea, Ștefan Preda.

FUNDAȘI

Gheorghe Popescu, Iulian Filipescu, Miodrag Belodedici, Dan Petrescu, Tibor Selymes, Gheorghe Mihali, Corneliu Papură, Răzvan Prodan.

MIJLOCAȘI

Gheorghe Hagi, Dorinel Munteanu, Constantin Gâlcă, Basarab Panduru, Ioan Ovidiu Sabău, Ovidiu Stângă, Ionuț Lupescu.

ATACANȚI

Ilie Dumitrescu, Florin Răducioiu, Marius Lăcătuș, Ion Vlădoiu, Viorel Moldovan, Adrian Ilie, Marian Ivan.

Formația care va reprezenta Selecționata lumii

PORTARI

Dida, Sébastien Frey.

FUNDAȘI

Christian Panucci, Levan Kobiashvili, José Edmílson Gomes de Moraes, Maicon Douglas Sisenando, Vincent Candela, Fernando Couto, Juanito Gutiérrez, Paul Bodin, Miroslav Djukic, Christian Zaccardo.

MIJLOCAȘI

Rivaldo, Christian Karembeu, Jari Litmanen, Gökhan Inler, Giorgos Karagounis, Marcos Senna.

ATACANȚI

Hristo Stoichkov, Goran Pandev, Giovanni Silva de Oliveira, Javier Saviola, Nuno Gomes.

'Întotdeauna am fost de părere că fiecare dintre cei care am fost prezenţi la Cupa Mondială din 1994, sau la turneele din '90, '96 sau '98, şi chiar şi 2000, merităm un meci de retragere. Din păcate, nu putem să facem pentru fiecare dintre noi un astfel de meci, aşa că ne-am hotărât ca anul viitor, pe data de 18 mai, să facem un ultim meci al Generaţiei de Aur, când vom apărea pentru ultima oară în tricourile echipei naţionale.

Cred că este un prilej extraordinar de a mulţumi suporterilor care au fost alături de noi pe perioada celor 10 ani cât am făcut performanţă la echipa naţională. Va fi o ultimă apariţie a noastră. Am ales Arena Naţională, pentru că vrem să dăm posibilitatea cât mai multor suporteri să fie alături de noi, să ne bucurăm împreună de acest ultim eveniment, să ne aducem aminte de momentele extraordinare şi să rămână un moment de referinţă acest meci de retragere. Pentru că într-adevăr va fi pentru ultima oară când vom juca în tricoul echipei naţionale. E normal să marcăm o ieşire din arenă printr-un moment special aşa cum va fi pe 18 mai anul viitor', a declarat Gheorghe Popescu.

'Am discutat cu colegii mei ca fiecare dintre noi să invităm câte un jucător alături de care am jucat. Vor fi invitaţi de marcă, vrem ca echipa cealaltă să fie condusă de Mourinho, să vină Stoicikov, Rivaldo, Figo. Ne obligă cei 10 ani petrecuţi la naţională să ne prezentăm onorabil şi sunt convins că o vom face. Am ales să facem acest eveniment la 30 de ani după America, pentru că ne dorim să fie un eveniment special, aşa cum fiecare dintre noi îl merităm. Mă gândesc la acest eveniment de foarte mult timp. De astăzi se vor pune biletele în vânzare. Cu preţuri de la 60 de lei, la 150', a mai spus Popescu, în conferinţa de presă de la Muzeul Fotbalului.

