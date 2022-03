Mărturiile ultimilor ruși care au mai putut fugi de regimul lui Putin în Europa: Dacă vorbesc cu tine, vor veni după mine

Mai mulți ruși au fugit în ultima perioadă de regimul lui Putin. După ce Rusia a invadat Ucraina, a fost o cale de evadare simplă către Occident pentru rușii nemulțumiți și disperați, scrie William Doyle pentru Politico, citează Ziarul de Iași.

Ultimul tren din Rusia către Occident

"Duminică 27 martie, ultimul tren Petersburg-Helsinki, a sosit în gara centrală din capitala Finlandei. A fost ultimul tren din Rusia către Occident. Pasagerii trenului vorbesc despre șocul pe care l-au trăit după începutul invaziei și despre câți ruși cred în propagandă.

Locuiesc la câteva străzi de gară și am auzit că trenul Allegro are un număr foarte mare de pasageri ruși cu valize grele, care sosesc de două ori pe zi. Eram curios să aflu punctul lor de vedere cu privire la ceea ce se întâmplă în țara lor, așa că de la jumătatea lunii martie am început să-i cunosc pe unii dintre pasagerii Allegro.

Vinerea trecută, compania finlandeză, care a operat trenul de mare viteză în parteneriat cu căile ferate rusești, a anunțat că Allegro va fi suspendat duminică, 27 martie, întrerupând ultima conexiune feroviară de pasageri a Rusiei cu Europa.

Eram duminică în gară, când 340 de pasageri au debarcat din ultimul tren Allegro, împreună cu patru animale în cușcă și o echipă de polițiști de frontieră finlandezi care s-au alăturat unui tren la graniță și i-au verificat pe rușii care soseau la bord în timp ce trenul se îndrepta spre Helsinki.

Ruși, speriați: Dacă vorbesc cu tine, vor veni după mine

Unii dintre pasageri au refuzat să vorbească. Cu o zi înainte, un bărbat de vârstă mijlocie a răspuns criptic înainte de a se grăbi să plece:

În ultimele săptămâni, totuși, mulți ruși au vrut să vorbească, adesea cerând doar să nu-și folosească numele adevărate. Unii dintre ei purtau valize atât de grele încât abia le puteau târî. Mulți vorbeau engleza destul de bine, unii chiar perfect.

Mulți păreau din clasa de mijloc sau înstăriți, dar nu toți. Am aflat că un tânăr și-a vândut toată mobila și o mașină pentru a schimba ruble puternic devalorizate în raport cu euro; a plătit un bilet de tren și a venit cu foarte puțini bani. A rătăcit prin Helsinki în căutarea unui cămin.

Cazul rusoaicei care s-a dezis de familia ei pentru că erau pro-Putin

O tânără a coborât din tren plângând, iar femeia care i-a oferit mângâiere mi-a spus că familia ei pro-Putin a renunțat la ea și a jurat că nu o va mai vedea niciodată.

Mulți dintre ei aveau locuri de muncă sau soții în Occident și aveau documente de călătorie care le permiteau să călătorească mai liber decât rusul obișnuit. Toți aveau nevoie de un vaccin împotriva COVID-19 aprobat de UE, așa că Sputnikul rusesc nu a contat." scrie William Doyle.

