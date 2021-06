Marina SUA a provocat un cutremur cu magnitudinea de 3,9, după detonarea a 18 tone de explozivi - VIDEO

Marina SUA a început o serie de teste pe cel mai nou și mai avansat portavion, detonând explozii puternice pentru a determina dacă nava este pregătită pentru război. Primul dintre teste, cunoscute sub denumirea de Full Ship Shock Trials, a avut loc vineri, când Marina a declanșat un eveniment exploziv uriaș lângă USS Gerald R. Ford, potrivit unui comunicat, scrie CBS News.



Imaginile și filmările au arătat o explozie enormă, ca urmare a ceea ce oficialii transportatorului au numit un exploziv de 40.000 de lire sterline. Un videoclip despre cum arăta explozia din aripa podului transportatorului a fost postat pe Twitter. Testele s-au desfășurat la 160 de kilometri de zona de coastă a Floridei, iar experții au folosit în total 18 tone de explozivi.

