Marele actor Dorel Vișan a părăsit scena: Cea mai cruntă lovitură

Decizia vine după mai bine de 40 de roluri în teatru și peste 50 în film, în producții românești și internaționale. Actorul s-a întors la origini, în satul ardelean Tăușeni, din comuna Bonțida, acolo unde a și crescut. A făcut acest pas odată cu izbucnirea pandemiei.

”Cea mai cruntă lovitură”

”Nu m-am retras din lumina reflectoarelor, cât m-au împins. Nu se mai face ce se făcea odată… Am intrat într-o zonă specială, așa-zisă modernă, în care cultura, care este menită să desăvârșească omul, i-a dat omului cea mai cruntă lovitură. Pentru că nu-l desăvârșește, îl face mai arogant, mai confuz, mai isteric și mai îndoctrinat. Acestea sunt motivele care m-au determinat să mă retrag” a spus Dorel Vișan pentru cancan.

”A fost o lumea mai săracă, dar... mai bogată”

El a mai spus: ”Voi, cei care sunteți mai tineri, nu ați trăit vremurile pe care noi le-am parcurs. Nu aveți un termen de comparație și nu puteți să faceți asta. Odată în țara asta s-a făcut cultură și s-au făcut filme cu mesaj. Au fost artiști mari, care au rămas în istoria lumii și vor rămâne în continuare pentru că drumul și l-au croit singuri. A fost o lume mai săracă, dar mai bogată în suflet”.

Artistul nu joacă un rol, ci un destin

Într-o declarație anterioară, pentru sursa citată, Dorel Vișan spunea că actorul nu face un rol, ci recreează un destin. ”Rol poate face oricine care are un pic de memorie și ține textul minte.” spunea el. ”Acesta este rostul artistului, să redea lumii așa cum se spunea: «De la lume adunate și-napoi la lume date»”, a adăugat marele actor, conform sursei citate.

Și nu este singurul actor care a părăsit scena și s-a mutat în mediul rural. Recent, Carmen Tănase a renunțat la tot și s-a mutat în mediul rural: "Am vândut tot ce aveam în București, am vrut să scap de mizeria de acolo, să respir aer curat și ne-am mutat la… țară. Încă nu am grădina mea, dar o voi face. Am o curte mare, așa cum mi-am dorit.” ”Am luat o decizie radicală şi sunt foarte încântată de decizia pe care am luat-o. Cred că e partea cea mai bună din această pandemie.” mai spunea actrița.