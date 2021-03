Marea Britanie a tăiat cu o treime ajutorul pentru refugiații sirieni în cadrul unei conferințe ONU

Conform BBC, ministrul de Externe britanic, Dominic Raab, a propus suma de cel puțin 205 milioane lire, față de propunerea de anul trecut de 300 milioane lire. În final, Marea Britanie a contribuit cu 400 milioane lire anul trecut, astfel că fondurile pot scădea cu 50% dacă guvernul britanic nu crește cuantumul peste 205 milioane lire.

Raab a insistat cu cele 3,5 miliarde lire donate Siriei și țărilor vecine din 2012 încoace, însă acesta a acceptat și faptul că vecinii Siriei sunt sub o presiune extraordinară in cauza Covid-19. Germania, Statele Unite și Uniunea Europeană, de obicei cei mai mari donatori, nu și-au micșorat sumele, iar Berlinul a promis 480 milioane lire atât în acest an, cât și anul viitor.