Manchester City și-a mărit exponențial bugetul de transferuri. Ce jucători vânează campioana Angliei

Pot confirma că vor fi mai mulţi jucători care vor veni. Vrem să ne întărim echipa în zonele în care avem nevoie să ne întărim. Aşa cum ştiţi, în fiecare sezon unii jucători pleacă şi atunci noi trebuie să împrospătăm continuu echipa. Din nou, vom căuta mereu să ne îmbunătăţim şi să ne întărim echipa. Am făcut deja două achiziţii foarte importante, dar anticipez că vor mai fi câteva. Vom încerca să ne mişcăm cât mai rapid, dar se ştie cum merge piaţa, nu este în întregime sub controlul nostru, a declarat Al Mubarak pe site-ul lui City.



City a ajuns la un acord cu transferul, de la 1 iulie, al atacantului norvegian de 21 ani, care a marcat 86 de goluri în 89 de meciuri jucate la clubul din Bundesliga.



Alvarez, 22 ani, internaţional argentinian, cu şase goluri marcate pentru River Plate, într-un meci de săptămâna trecută în Copa Libertadores, a semnat în iarnă un contract de cinci ani şi jumătate cu City, dar va continua la clubul din Buenos Aires până în iulie.



Manchester City a cucerit al patrulea său titlu din ultimii cinci ani, dar pe lângă achiziţiile promise de preşedinte, antrenorul Pep Guardiola caută soluţii şi din academia proprie.



Suntem într-o poziţie diferită de cea în care am fost cu mulţi ani în urmă. Avem atât de mult talent disponibil în echipă şi în academie, aşa că atunci când avem nevoie de ceva, atunci devine ceva foarte specific şi foarte deliberat, a adăugat Al Mubarak.

Manchester City a învins-o, duminică, cu 3-2 acasă pe Aston Villa în ultima etapă, deşi oaspeţii conduceau cu 2-0 în minutul 76.

Echipa antrenată de Pep Guardiola a încheiat sezonul cu 93 de puncte, unul mai mult decât Liverpool, ce s-a impus cu 3-1 pe Anfield împotriva lui Wolverhampton Wanderers.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News