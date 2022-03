Lukașenko prezintă o hartă care ar indica planurile de invazie a Republicii Moldova - VIDEO

Au apărut imagini cu președintele Belarus Alexandru Lukașenko stând în fața unei hărți de luptă care pare să arate o invazie planificată a Moldovei, împreună cu Ucraina. Lukașenko, un aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, s-a adresat marți Consiliului său de Securitate în timp ce stătea în fața unei hărți de invazie a Ucrainei, scrie The Hill.

Harta părea să arate planuri de mișcare a trupelor și ținte de infrastructură în Ucraina, precum și ținte în regiunea separatistă a Moldovei, Transnistria.

Unele operațiuni indicate pe hartă au avut loc deja, în timp ce altele urmează să de desfășoare, inclusiv o incursiune în Republica Moldova dinspre orașul-port Odesa.

Belarus’s Alexander Lukashenko has an invasion map of Ukraine on hand pic.twitter.com/bDY6jPnGIu