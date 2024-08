Lucruri mai puțin știute despre Pavel Durov, fondatorul Telegram, considerat și varianta rusească a lui Elon Musk. Unii îi spun și "Zuckerberg de Rusia"

Pavel Durov este considerat în multe feluri de mulți oameni: programator minune, antreprenor miliardar, nebunul de la Kremlin sau luptător cu libertatea de exprimare. În plus, acesta este cunoscut și pentru faptul că ar fi tatăl biologic a cel puțin 100 de copii.



Pavel Durov, fondatorul Telegram, care a fost reținut în Franța în weekend, are ceva din prodigiozitatea lui Mark Zuckerberg, obiceiurile bizare ale stilului de viață ale lui Jack Dorsey și libertarianismul lui Elon Musk – plus o obsesie similară pentru a avea copii. Pavel Durov, considerat a fi varianta rusă a lui Elon Musk, a declarat în luna iulie că are peste 100 de copii datorită donațiilor de spermă pe care le-a făcut în ultimii 15 ani, scrie CNN.



Cu o avere estimată la 9,15 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg, și înarmat cu o serie de pașapoarte și reședințe, Durov a trăit timp de un deceniu o viață fără frontiere.

Detalii despre Pavel Durov



Pavel Durov s-a născut în anul 1984 în Uniunea Sovietică, dar s-a mutat în Italia când avea 4 ani, a declarat antreprenorul în tehnologie pentru Tucker Carlson, într-un interviu rar la începutul acestui an. Familia s-a mutat înapoi în Rusia după prăbușirea Uniunii Sovietice, după ce tatăl lui Durov a primit o ofertă de a lucra la Universitatea de Stat din Sankt Petersburg.



Durov a spus că el și fratele său mai mare, Nikolai, au fost foarte buni la matematică de la o vârstă fragedă. Pavel Durov a povestit la un moment dat că fratele său a mers la un post de televiziune italian pentru a rezolva ecuații cubice în timp real, atunci când era copil, și a câștigat medalii de aur repetate la Olimpiada Internațională de Matematică. În schimb, Pavel Durov a fost cel mai bun elev de la școala sa și a concurat la nivel local.

„Amândoi am fost foarte pasionați de codificare și proiectare”, a spus Durov.



El a spus că, atunci când familia lui s-a întors în Rusia, au adus din Italia un computer IBM PC XT, ceea ce înseamnă că erau „la începutul anilor 90, una dintre puținele familii din Rusia care ne puteau învăța cum să programăm”.

Cum și-a stricat Durov prietenia cu Kremlinul



Performanța de codificare și spiritul antreprenorial al lui Durov l-au determinat să construiască Vkontakte (VK), un site de socializare, în 2006, când era un tânăr de 21 de ani proaspăt ieșit din universitate. VK a devenit rapid cunoscut drept Facebook-ul Rusiei, iar Durov este răspunsul țării pentru Mark Zuckerberg.



Dar relația lui Durov cu Kremlinul a devenit rapid tensionată. Atunci când protestatarii au început să folosească VK pentru a organiza demonstrații la Kiev împotriva președintelui pro-rus al Ucrainei, Viktor Ianukovici, în 2013, Durov a spus că Kremlinul a cerut site-ului să predea date private ale utilizatorilor ucraineni.

„Am decis să refuzăm și asta nu a mers prea bine cu guvernul rus”, a spus Durov la un moment dat.



Această decizie a pecetluit soarta lui Durov în cadrul companiei. Ulterior, el avea să demisioneze din funcția de CEO, deschizând ușa persoanelor apropiate președintelui rus Vladimir Putin pentru a prelua conducerea. Antreprenorul și-a vândut toate acțiunile și apoi a părăsit Rusia. Astăzi, VK este sub controlul statului.



„Pentru mine, nu a fost niciodată despre a deveni bogat. Totul în viața mea a fost despre a deveni liber. În măsura în care este posibil, misiunea mea în viață este să permit altor oameni să devină liberi”, a spus Durov.

Cum a apărut Telegram

Apoi, în timp ce Zuckerberg a cumpărat WhatsApp în încercarea sa de a construi imperiul social media cunoscut astăzi sub numele de Meta, Durov a ales să-și construiască propria aplicație de mesagerie, deși piața era deja aglomerată cu astfel de platforme.

Durov a spus că experiența sa cu Kremlinul a fost un factor cheie în motivarea lui de a crea Telegram, care acum are sediul în Dubai. El și fratele său au vrut să construiască ceva care să fie liber de privirile indiscrete ale guvernului rus. În anii care au urmat, Telegram a devenit una dintre puținele platforme străine de socializare care operează în Rusia fără restricții. Acum este mijlocul preferat de comunicare oficială pentru mulți oficiali din guvernul rus. Totuși, important de menționat este faptul că mulți dintre criticii lui Durov se îndoiesc de faptul că Telegram ar putea opera atât de liber în Rusia, fără ca Durov să fi făcut un fel de concesiune Kremlinului, acuzații pe care Durov le-a respins în mod repetat – arătând deseori spre disputa sa de la începutul anilor 2010, care l-a determinat să părăsească Rusia.



Înainte de a fi reținut la Paris, Durov se afla în Azerbaidjan în același timp cu președintele rus Vladimir Putin, care era acolo într-o vizită oficială de două zile. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat reporterilor că cei doi nu s-au întâlnit.

