Locuitorii din Greenfield protestează la ușa lui Nicușor Dan: Primarul general tergiversează rezolvarea situației!

Având în vedere:

1. Drepturile şi libertăţile fundamentale din Constituţia României, care sunt afectate in cazul locuitorilor din cartierul Greenfield, prin blocarea demersurilor de catre Primarul General al Municipiului Bucuresti, care in mod evident si continuu tergiverseaza rezolvarea situatiei privind redeschiderea drumului Vadul Moldovei:

✓ Egalitatea in drepturi: „Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări”. In cazul nostru, avand in vedere afirmatiile Primarului General al Municipiului Bucuresti privind raportul disproportionat dintre cei 6000 de locuitori ai cartierului Greenfield si ceilalti locuitori ai Municipiului Bucuresti, este mai mult decat evidenta discriminarea la care suntem supusi;

✓ Dreptul la siguranță și securitate: Existenta unei singure cai de acces in cartier poate pune în pericol siguranța rezidenților în situații de urgență. În caz de incendiu, accident rutier sau alte situații de urgență, accesul serviciilor de urgență, cum ar fi ambulanțele și mașinile de pompieri, poate fi îngreunat sau chiar blocat complet. Astfel, salvarea si evacuarea locuitorilor in conditii de siguranta, devine imposibila. De altfel, de la momentul inchiderii drumului Vadul Moldovei si pana in prezent, in cazul incendiului produs la una dintre proprietatile situate pe Aleea Teisani, autoritatile competente, aplicand procedura uzuala, au restrictionat accesul pe aceasta strada timp de cateva ore, fiind blocat accesul din si inspre cartierul Greenfield;

2. Nerespectarea dispozitiilor art. 154 din Codul Administrativ de catre Primarul General al Municipiului Bucuresti, in sensul ca acesta nu a asigurat respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale locuitorilor cartierului Greenfield (venind in sprijinul lor pentru rezolvarea situatiei), prin neincluderea proiectului de hotarare privind transferul drumurilor forestiere (aferente Drumului Vadul Moldovei) pe ordinea de zi a sedintei CGMB din data de 28 Iulie 2023;

3. Blocarea adoptarii hotararii CGMB cu rea-vointa fatisa, prin sustinerea fara nicio baza legala a unui transfer de proprietate pe o perioda determinata de 4 ani, desi calea legala promovata de catre toate institutiile abilitate este in sensul reglementarii situatiei printr-un transfer definitiv;

4. Necesitatea și urgența redeschiderii drumului Vadul Moldovei, fiind singura cale de acces care poate asigura o legatura directa a locuitorilor cartierului Greenfield cu orasul din care fac parte, precum si pentru ca strada Aleea Teisani nu poate asigura accesul in siguranta a unui numar de peste 6.000 de locuitori, Comunitaea Greenfield Protesteaza fata de actiunile Primarului General al Municipiului București, de tergiversare a adoptarii hotararii CGMB, necesara redeschiderii accesului locuitorilor din cartierul Greenfield prin drumul Vadul Moldovei, precum si pentru discriminarea acestora in raport cu ceilalti locuitori ai Municipiului Bucuresti.

În urma intalnirilor cu dl Primar General, expunem mai jos un rezumat privind actiunile si opiniile domniei sale:

- Susțdine o varianta provizorie doar pe 4 anideclarandd ca vrea sa oblige dezvoltatorul sa facă cele 3 drumuri promise. In realitate cele trei drumuri sunt de fapt doua din care unul nu este viabildpdvv tehnic, iar pentrucelelaltt nu aprobaPUZZ-uldesii are toateaprobarilee de lainceputull anului.Solutiaa respective nu poateinlocuii oricum drumul Vadul Moldovei, care este singura cale de acces directa a locuitorilor cuorasull din care fac parte, dar poate fi o cale de acces suplimentara necesara volumului mare detrafficc deja existent in cartier; - Nicio instituție nu susține si nu considera legală soluția de deschidere pentru 4 ani, dar cu toate astea Primarul General insista sa o promoveze,stiindd ca astfel proiectul va fi la un moment dat blocat pe circuitul de avizare intre ministere pentru emitereaHotarariii de Guvern;

- Primarul General a găsit tot felul de tertipuri administrative sa nu ajungă pe ordinea de zi proiectul de hotărâre care ar permite deschiderea permanenta a drumului; -Stiindd ca nu aresustinereaa partidelor pentru proiectul sau temporar, a decis sa ilscoataa de pe

ordinea de zi asedinteii din 28.07.2023;

- În ultimele luni a promis ca va rezolva problema si chiar ca varenuntaa la ipoteza temporaradacaa ministerul mediului vasustinee transfera definitiv. In fapt doar a tergiversatactiunilee noastre pentru ca in final sa nurenuntee la ideea de temporardesii a primit inclusive din partea ministerului mediului confirmarea ca si in alte cazuri similare procedura a fost validate doar prin transfer definitiv.

