Limba română în Ucraina, susținută prin burse din România. Cosma (DRP): Nu era de imaginat acum câțiva ani - VIDEO

Radu Cosma, director al Direcţiei Proiecte pentru diaspora şi comunităţi istorice din cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, a vorbit despre educația în limba română și bursele care s-au acordat în Ucraina.

„E un fenomen pe care la început am încercat să-l gestionăm cu resursele din vremurile trecute, cu puțini bani încercam să avem o susținere concretă pentru mediul asociativ și bisericile românești în Ucraina. Numai că la un moment dat și la Kiev s-a întâmplat o reformă a învățământului și învățământul în limba română era pus în pericol în 2017. Reacția statului român a fost imediată, în sensul că a fost promovat un program de acordare de burse pentru elevii care studiază în limba română în școlile sau în clasele cu predare în limba română. Am început acest program în 2018, l-am început de la zero, la început nimeni nu credea că putem performa, dar ca bază am avut colaborarea cu mediul asociativ și toate bursele au fost plătite direct în conturile părinților, ceea ce înseamnă un efort semnificativ.

Elevi și profesori susținuți cu burse

În 2018 au fost acordate burse pentru elevii de clasa întâia, în 2019 clasa întâi și clasa a doua, în 2020 a întâia, a doua, a treia. În 2021, deși am avut bugetate bursele, nu s-au plătit. În 2022 au fost plătite până în clasa a patra și odată cu venirea domnului Cârciu, bursele s-au dublat de la 1.000 lei pe an la 2.000 lei pe an. Am ajuns în 2023 să plătim burse până mai departe,(...) clasele 1-8. Și anul acesta ne dorim să continuăm să acoperim toți elevii care învață limba română în ciclu preuniversitar. Mai mult decât atât, de 2 ani de zile susținem toate cadrele didactice de limba română, de la educatoare până la profesor universitar care predau în sistemul de învățământ public din Ucraina. 16.500 de plăți s-au făcut la final de an.

E un lucru foarte mare pentru că, noi aveam abordare puțin moștenită din trecut, să lucrăm cu câteva asociații, cu câțiva lideri care de multe ori nu erau reprezentativi. Ei erau mai mult importanți la București, umbrele lor de la Cernăuți erau mai mari la București, proiecția lor, dar în plan concret, în comunitate nu se vedeau lucruri multe și atunci am intrat cu un program la firul ierbii, care a ajuns în casele a zeci de mii de români și s-a văzut. Românii au început să capete încredere în statul român.

Predare în limba română

În regiunea Odesa se preda în limba moldovenească. Dacă mergeai acolo, toată lumea spunea: 'Ne e frică. Suntem supuși unor foarte mari presiuni din partea autorităților ucrainiene. Nu ne putem declara români. Limba noastră e limba moldovenească că așa s-a moștenit din partea sovietică'. Numai că, în contextul în care relațiile dintre România și Ucraina au cunoscut o dinamică ascendentă, având un parteneriat foarte consistent, Ucraina, la sugestia, chiar îndemnul, și a fost o abordare foarte constructivă și coerentă din partea Guvernul României, a renunțat la limba moldovenească. (...) Limba moldovenească se mai predă doar la Tiraspol, în frumoasa Republica Moldovenească Nistreană. Renunțându-se la limba moldovenească, pe fondul acordării programului de burse pentru elevi și stimulentelor financiare pentru profesori, ne-am pregătit terenul. În decembrie 2023 am fost la Ismail cu domnul secretar de stat Gheorghe Cârciu, ne-am întâlnit cu 100 de profesori, care cu toții au spus: 'predăm în limba română', ceea ce nu era de imaginat acum câțiva ani. Dinamica e una bună.

Din Odesa la olimpiadă

Vă dau un alt exemplu, la Olimpiada de Limba Română, care are loc chiar în aceste zile la Ujhorod, regiunea Transcarpatia, participă, pentru prima dată de când este Ucraina independentă, elevi din regiunea Odesa. Până acum, olimpiadele de limba română se organizau doar pentru cei care învățau în limba română. În Transcarpatia, adică Maramureșul istoric și în Cernăuți, în Bucovina. Acum participă și din regiunea Odesa. E o schimbare, e o normalitate”, a declarat Radu Cosma.

Video:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News