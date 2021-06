Lego va folosi bidoane de plastic pentru unele piese în următorii doi ani

Conform BBC, compania de jucării Lego dorește să comercializeze piese făcute din bidoane de plastic reciclate în următorii doi ani. Compania produce în jur de 3.500 de piese de mărimi și forme diferite, însă nu reușește să vină cu un produs sustenabil care poate dura ani la rând, poate chiar și decenii, fiind în același timp prietenos cu mediul.

Obiectivul Lego este crearea unui produs atât de bun încât oamenii să nu-și dea seama că materialul s-a schimbat, a spus Tim Brooks din cadrul companiei. Acesta nu a menționat câte bucăți de Lego vor conține materialul reciclat, adăugând că „este prea devreme să spunem”. Însă, acest a spus că Lego vrea să vândă piesele făcute din bidoane reciclate „imediat cum este posibil”.

„Curățarea bidoanelor și transformarea lor în Castelul Hogwarts este o provocare”, a mai spus Brooks, cu referire la produsele companiei cu tematica Harry Potter. „Totuși, este o provocare foarte tare”.

Brooks, care este vicepreședintele Lego pentru sustenabilitate, a mai precizat că cele două tipuri de piese, cele reciclate și cele făcute din materialul standard, ar trebui să fie interșanjabile și ar trebui să se potrivească la fel ca orice alt produs Lego. Următorul pas este adăugarea culorii pieselor, dar și testarea lor de către copii și adulți deopotrivă.

Lego va colecta inițial bidoanele folosite pentru băuturile răcoritoare în Statele Unite ale Americii. Plasticul recuperat din oceane nu ar fi o variantă suficient de bună fiindcă de obicei este într-un stadiu prea avansat de deteriorare.

Drum roll please ????… we’re now using plastic bottles to make prototype LEGO bricks! This is a big step towards our commitment to make all our products from sustainable sources by 2030. ♻️ https://t.co/LO01pUdRGF#Sustainability #RebuildTheWorld #LEGO pic.twitter.com/rXwiBU3LU1