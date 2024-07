Legendarul scenarist al filmului ''Chinatown'' a murit. Robert Towne a contribuit și la "Bonnie and Clyde" și "The Godfather" - Video

Robert Towne a murit, luni, la vârsta de 89 de ani, "în pace, la domiciliul său, înconjurat de familia sa iubitoare", a confirmat miercuri agenta sa Carri McClure, transmite AFP. Towne a fost scenarisul hollywoodian al filmului Chinatown, care, de multe ori, este descris ca fiind cel mai bun scenariu de cinema scris vreodată.

Oscar pentru scenariul din "Chinatown"

Robert Towne a primit un Oscar pentru scenariul din "Chinatown". Ela devenit o figură a Noului Hollywood al anilor 1970. Totodată, a devenit cunoscut pentru că a scris scenariul primelor două pelicule din seria "Mission Impossible". Mai multe filme clasice au avut parte de contribuţia sa, chiar dacă numele său nu apare pe generic. Printre acestea amintim "Bonnie and Clyde" şi "The Godfather". La primul film a lucrat la începutul carierei sale, în anii 1960, în calitate de "consultant creativ.



Pentru peilcula "The Godfather", Robert Towne a fost menţionat pe scena Oscarurilor de Francis Ford Coppola. Filmul a primit statueta pentru cel mai bun scenariu. Regizorul i-a adus un omagiu pentru "scena foarte frumoasă dintre Marlon (Brando) şi Al Pacino, în grădină". Acest fapt l-a propulsat pe Towne pe firmamentul Noului Hollywood. La apogeul carierei sale, Towne a fost nominalizat trei ani consecutiv la Oscarul pentru cel mai bun scenariu, la jumătatea anilor 1970. A câştigat premiul pentru "Chinatown". Filmul îl arată pe Jack Nicholson în rolul unui detectiv particular din anii 1930. Investigaţia sa cu privire la un soţ infidel scoate la lumină o lume a corupţiei din Los Angeles.

Scenariul venerat în școlile de film



Intriga sa complexă, dialogurile inteligente, însă şi sumbre, dar şi temele îndrăzneţe au făcut ca scenariul filmlui "Chinatown" să fie devină unul venerat în şcolile de film, în pofida faptului că regizorul filmului, Roman Polanski, a ales pentru un final mult mai terifiant decât cel prevăzut iniţial de Robert Towne.



Totodată, Towne a regizat o serie de filme de-a lungul carierei. Ca scenarist, acesta a făcut echipă cu Tom Cruise la "Days of Thunder", lansat în anul 1990. Colaborarea a fost repetată la primele două pelicule din seria "Mission Impossible". Totodată, Robert Towne a fost producător consultant pentru celebrul serial de televiziune "Mad Men", conform Agerpres.

